李子柒停更原因曝光！想多陪伴奶奶「推進重要的事」

▲李子柒雖然已經回歸，但更新頻率大幅下降。（圖／翻攝李子柒YouTube）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅李子柒在YouTube擁有3千多萬訂閱，但近年頻道的更新頻率卻降低非常多，令不少粉絲相當關心。李子柒在過年前罕見受訪，她表示，目前仍希望多一些時間陪伴奶奶，同時繼續推進一件對她來說「很重要的事」。

李子柒近日接受大陸官媒央視《出發春晚》的採訪，在採訪中，她與主持人都佩戴了精美的竹編「非遺」首飾，她說，非遺並不是高高在上的東西，衣食住行都是非遺的映照，都值得去品味、去體驗。

對於網友關心的頻道更新進度，李子柒坦言，目前仍希望多一些時間陪伴奶奶，回歸更純粹的生活狀態，同時繼續推進一件對她來說「很重要的事」。

雖然李子柒沒解釋「重要的事」為何，但不久之前，李子柒曾透露，自己正將工作重心轉向幕後，投身於賦能鄉村發展的具體實事。

李子柒本名李佳佳，1990年出生於四川綿陽，是大陸知名自媒體創作者與短影音製作人，她的影片以田園生活為主題，呈現傳統農耕、古法飲食製作、蜀繡、木工等中國傳統手工藝文化，風格幾乎無旁白、以畫面敘事為主。

李子柒的YouTube頻道訂閱數高達3千萬，在微博等大陸社群平台也累積逾數千萬粉絲，影響力遍及海內外，被視為「中國風」內容輸出的代表人物之一。