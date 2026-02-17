　
地方 地方焦點

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

▲辦桌海鮮料理整桌上菜，展現口湖產地直送的豐富物產。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲辦桌海鮮料理整桌上菜，展現口湖產地直送的豐富物產。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣口湖鄉將於2月27日舉辦「鰻鰻口湖－口口幸福」活動，結合辦桌饗宴、燈藝展演與星光晚會，從味覺到視覺構築地方節慶場景。主辦單位盼以產地直送料理與夜間光環境設計，呈現漁村產業紋理與生活文化，活動消息公布後已引發地方與旅遊市場關注，被視為春季海線觀光指標性活動。

活動由口湖鄉公所策畫，地點選在信仰與聚落核心的下崙福安宮前廣場，象徵以宗教場域作為公共文化平台。鄉長李龍飛指出，口湖素有鰻魚重鎮之稱，養殖技術成熟、產量穩定，透過節慶將農漁產與觀光整合，不僅能提升品牌辨識度，也能讓消費者直接感受產地價值。

口湖鄉長李龍飛說明，今年特別推出精華版辦桌料理，一桌原價7000元的海味菜色以推廣價4000元開放報名，內容涵蓋鰻魚、文蛤、烏魚子與鮮蝦等在地食材，呈現沿海飲食文化的物產結構與季節性特色。活動策展概念除美食主軸外，也導入夜間經濟思維。

現場規畫花燈展覽與光影佈置，由地方燈藝師參與設計，使傳統燈節形式轉化為兼具藝術性與參與感的公共展場；晚間星光舞台則邀請專業歌手與在地團隊輪番演出，形成多層次感官體驗。主辦單位分析，此類複合型節慶能有效延長遊客停留時間，提升消費動能，是近年地方創生常見策略。

為強化互動性，報名成功的辦桌民眾可獲摸彩券，有機會抽中Dyson吸塵器與高級電視等獎項；現場拍照打卡還能兌換限量馬年小提燈，並設置彩繪燈籠體驗區，完成作品將懸掛於展場，自2月27日至3月9日每晚6時至10時亮燈，讓參與者成為夜景的一部分。從餐桌、燈光到互動設計，活動已跳脫單一節慶模式，更像是一場融合產業展示、文化敘事與觀光行銷的區域策展。

口湖鄉公所表示，網路報名自2月12日上午9時開放70組名額，臨櫃報名則於2月24日上午10時至12時受理30組，額滿為止。主辦單位期盼透過活動讓外地旅人看見口湖，也讓在地居民重新認識家鄉，使節慶不只是熱鬧時刻，更成為地方認同與經濟循環的起點。

▲辦桌海鮮料理整桌上菜，展現口湖產地直送的豐富物產。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲辦桌海鮮料理整桌上菜，展現口湖產地直送的豐富物產。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

