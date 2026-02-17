讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

▲蔡英文初一走春。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者崔至雲／台北報導

台美對等貿易協定ART正式簽署，前總統蔡英文特別在大年初一在臉書上發文表示，總統賴清德所帶領的團隊，在過年前完成了台美貿易倡議，整體的成就優於台灣主要競爭對手，為對台灣的產業爭取到很大的優勢，在國際上有更多的空間。這一切都證明，從民進黨接續執政這將近十年的時間，台灣是走在正確的道路上。

蔡英文表示，今日蘇巧慧邀請她一起去廟裡拜拜、走走。今天真的看到很多老朋友，她想跟大家說一聲，「好久不見」，雖然她已經卸任了，但她還是跟以前一樣，希望國家可以平安、台灣可以繼續進步，人民可以安居樂業。

蔡英文指出，過去的一年，台灣的挑戰還是很多，不論是來自國內，還是國際的壓力都非常大，但是台灣還是站穩腳步，國力也持續在提升。世界上也有越來越多的國家，希望而且願意跟台灣站在一起。

蔡英文提到，最近，總統賴清德所帶領的團隊，在過年前完成了台美貿易倡議，整體的成就優於台灣主要競爭對手，為對台灣的產業爭取到很大的優勢，在國際上有更多的空間。這一切都證明，從民進黨接續執政這將近十年的時間，台灣是走在正確的道路上。

蔡英文說，看到大家來虔誠拜拜，她覺得台灣社會真的有一股祥和的力量來庇蔭大家，她相信，只要大家團結在一起，就一定可以克服種種的困難，展現台灣的韌性，祝福大家新年快樂。