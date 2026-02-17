「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」　盼有機會挑戰春晚小品　

記者任以芳／綜合報導

大陸實力派歌手＆演員魏晨與劉宇寧於今年央視春晚聯袂獻唱《再許我少年》，兩位「少年感」代表在舞台上配合無間，私下受訪更是默契十足、笑料不斷。被譽為「OST大戶」的劉宇寧，在專訪現場被要求清唱代表作，因作品產量過大而瞬間斷片，大方承認「唱太多忘記了」，引發全場爆笑；所幸他隨即以高難度的《長安的荔枝》主題曲之一《逍遙仙》展現專業唱功，成功扳回一城。除了音樂交流，劉宇寧「毛遂自薦」未來想挑戰春晚小品，更與魏晨大談過年習俗，展現私下幽默且生活化的一面。

魏晨、劉宇寧一起同台在《央視》馬年春晚亮相演唱「再許我少年時」，兩人一身白馬王子造型亮相，不論是舞台設計走位，演唱聲線超完美契合度，以及深情的表情，贏得歌迷好評。

▲ 劉宇寧、魏晨同台央視馬年春晚演唱「許我再少年」。（圖／翻攝 央視）

春晚後台訪談，談及舞台設計以及走位，導演組為「許我再少年」舞台效果打造極具層次的動態舞台，但歌手需在細小的方塊升降平台上完成複雜走位。劉宇寧首先回憶說，「我們有非常優秀的導演幫我們設計好整個舞台，站那麼高，你要卡著每一個點位。」

魏晨繼續揭秘，彩排初期曾面臨極大挑戰，升降台的動作與音樂同步鎖死，若走慢了平台會直接降下，導致腳步踏空；若走快了，前方的平台則尚未升起。

為了確保萬無一失，魏晨與劉宇寧反覆計算步數，最終達成「不看地面、不看彼此」，僅憑聽覺節拍便能精準對位的高度默契。劉宇寧幽默說，「我們假裝游刃有餘，但誰不慌，但是還是要繼續唱著。」

魏晨盛讚劉宇寧身上「少年感」是從聲音來演繹歌手內涵，更在核心處散發出無限希望與魄力，「我十分喜歡劉宇寧聲音。」此時，劉宇寧邊聽邊點頭說，「他懂我！」

由於劉宇寧是戲劇OST大戶，包括《央視》許多優秀連戲劇都是劉宇寧包辦唱OST，現場也把他唱過戲劇列出來。劉宇寧興奮的說，「《四喜》這個歌我太喜歡」。

一旁央視主播馬上考試，「不然一部劇唱一句？」劉宇寧愣住四秒後，大方承認，「忘了，真的唱太多！」最後他現場演唱《長安的荔枝》主題曲之一《逍遙仙》前面清唱歌詞，難度超高，立刻扳回一城。

話鋒一轉，央視主持人打趣的說影迷反應，當魏晨出來的時候，有網路留言稱「保養得真好，後面還有下半句是劉宇寧這鬍子該刮了。」不拘小節劉宇寧笑說，「可以這個不冒犯，就是讓我注意個人形象。」

當被問是否成為他人生活模範？魏晨說，分享了一段溫馨的後台插曲，在休息室等待時，遇到多位同台演員表示「當年曾為晨哥投票」，這份跨越時空的支持令他深受感動，看到曾經支持自己的粉絲，在同一個休息室努力的專業演員，他感到無比自豪，也更有動力精進自我。

▲劉宇寧、魏晨上《央視》直播暢談20多分鐘，劉宇寧的幽默逗笑所有人。（圖／翻攝 央視）

談到演藝事業的多元嘗試，劉宇寧直言「想演小品」，隨後調侃自己，擔心若明年改演小品而不唱歌，恐怕會被導演組「嫌棄」，展現出幽默與敬業並重的一面。

針對春節習俗，兩位藝人也分享兩地不同的慶祝方式。魏晨提到，家鄉甘肅蘭州習俗在除夕子時（12點）會穿上新衣下樓燃放煙火，他更堅持每年都要親手包餃子以維持「儀式感」。

劉宇寧一旁玩笑吐槽，「所以主要是為了那個錄視頻？」逗得魏晨笑了，「主要是為了餃子！」

相較之下，劉宇寧回憶少年時期最開心的事，是與夥伴們放完鞭炮後去網吧「包宿」打遊戲。年夜飯重頭戲，身為丹東人的劉宇寧表示家裡已寄來包好的餃子，回家一煮即可享用。

訪談最後，兩位藝人也許下新年心願。魏晨期許很快能有更多好作品與觀眾見面；劉宇寧則真誠祝願所有親友及支持他的歌迷身體健康。這對跨越多年的「少年感」組合，在春晚舞台後依舊充滿正能量，為新的一年寫下溫暖註解。