　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌！　永恆之愛碎成瓦礫

▲▼義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景，在今年西洋情人節期間，因不敵強烈風暴襲擊而崩塌。（圖／路透）

▲義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景，在今年西洋情人節期間，因不敵強烈風暴襲擊而崩塌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景，在今年西洋情人節期間，因不敵強烈風暴襲擊而崩塌。這座見證無數情侶求婚與初吻的浪漫地標，如今竟在情人節當天化為一堆碎石，讓當地官員痛心表示，這對當地觀光與情感來說，簡直是「心碎的重擊」。

永恆傳說碎一地　百年求婚聖地成往事

根據CNN報導，這座位於義大利普利亞大區（Puglia）、薩蘭托（Salento）海岸的「聖安德里亞海蝕柱」（Faraglioni di Sant’Andrea）石拱門，數世紀以來一直是浪漫的代名詞。當地流傳著一個動人傳說，只要在拱門下接吻的情侶，就能獲得永恆的愛情。

▲▼義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景，在今年西洋情人節期間，因不敵強烈風暴襲擊而崩塌。（圖／路透）

▲義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景。（圖／路透）

多年來，無數愛侶選擇在此提親、慶祝結合，或是在此留下具紀念意義的初吻。然而，上週末一場橫掃義大利南部的強大風暴，卻讓這座脆弱的鈣質砂岩結構支撐不住，最終在情人節當天應聲倒下。

市長哀悼：大自然收回了它的傑作

「這對薩蘭托的形象和旅遊業是毀滅性的打擊，」鄰近的梅倫杜尼奧市（Melendugno）市長切斯特尼諾（Maurizio Cisternino）受訪時感嘆，這座由數百年海浪與強風雕琢而成的藝術品，就這樣消失了，「這真的是心頭上的一記重擊。」

儘管該處早期是防範海盜的觀測站，但自18世紀末起便轉型為愛情勝地，近年更因Instagram社群傳播吸引大量遊客。當地居民巴拉托（Lorenzo Barlato）難過地分享，他40多年前就是在這求婚，如今只能看著照片懷念，「我原本等不及要再回去，現在只剩下這些美照了。」

氣候變遷成殺手　早有預警卻難敵天災

事實上，這座拱門的崩塌並非無跡可尋。專家指出，氣候變遷導致海水溫度上升，加劇了極端天氣的發生，拱門在今年1月就曾遭氣旋哈利（Cyclone Harry）重創。市長透露，政府去年曾申請450萬美元的補助計畫防治海岸侵蝕，可惜未獲資金。

「我們知道這一天遲早會來，只是沒想到這麼快，」切斯特尼諾表示，「大自然收回了它所創造的東西，30年前還在的美景，現在已不復存在。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上駕崩

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌！　永恆之愛碎成瓦礫

新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景　詭異畫面曝

賓士、豐田全入列！數萬外國名車「經中國」湧入俄　鑽漏洞避制裁

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！　邀下月美日高峰會

瘦不下來？　酪梨、堅果「9種健康食物」小心越吃越胖

中客赴日銳減衝擊關西觀光　百貨飯店加速「去中國化」轉向台韓客

中國情侶芭達雅「海中活春宮」！　肉體交疊激戰1小時畫面曝

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上駕崩

義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌！　永恆之愛碎成瓦礫

新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景　詭異畫面曝

賓士、豐田全入列！數萬外國名車「經中國」湧入俄　鑽漏洞避制裁

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！　邀下月美日高峰會

瘦不下來？　酪梨、堅果「9種健康食物」小心越吃越胖

中客赴日銳減衝擊關西觀光　百貨飯店加速「去中國化」轉向台韓客

中國情侶芭達雅「海中活春宮」！　肉體交疊激戰1小時畫面曝

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行縣政事務

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

【穿搭的一部分啦】小妹妹上台領獎堅持拎包包　滿臉問號看隔壁怎麼沒帶

國際熱門新聞

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

即／川普：對台軍售很快會做決定

美女議員避答「協防台灣」　記者直嗆：想選總統就認真回

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

82歲最強阿公「身體年齡20歲」　震驚醫學界

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

他「養牌22年」抱走1.1億　6幸運號碼曝光

快訊／《教父》奧斯卡影帝辭世　享壽95歲

王毅批日「殖民野心不死」　外務省發文反嗆

最幸運女人　一生中4次頭獎

全球長壽村「10 大生活法則」　比運動更有效

貝克漢家妹妹「IG主動釋善意」盼破冰　布魯克林回應曝光

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

更多熱門

相關新聞

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業

高雄市一間知名連鎖飲料店，12日上午8時20分許驚傳遭人潑漆。警方獲報後趕抵現場，發現店面鐵捲門與地板遭黑漆潑灑，畫面相當刺眼，所幸當時尚未營業，未造成人員受傷。警方隨即展開追查，迅速鎖定涉案的33歲王姓男子到案說明，王男坦承犯行，全案依恐嚇、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

「反應過激的貓」IP作者現身代言

「反應過激的貓」IP作者現身代言

新春遇上情人節　落實安全性行為主動篩檢

新春遇上情人節　落實安全性行為主動篩檢

皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

關鍵字：

標籤:義大利戀人拱門情人節風暴氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面