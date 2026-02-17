義IG打卡聖地「戀人拱門」情人節崩塌！　永恆之愛碎成瓦礫

▲義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景，在今年西洋情人節期間，因不敵強烈風暴襲擊而崩塌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利知名觀光勝地、被譽為「戀人拱門」（Lovers’ Arch）的自然奇景，在今年西洋情人節期間，因不敵強烈風暴襲擊而崩塌。這座見證無數情侶求婚與初吻的浪漫地標，如今竟在情人節當天化為一堆碎石，讓當地官員痛心表示，這對當地觀光與情感來說，簡直是「心碎的重擊」。

永恆傳說碎一地 百年求婚聖地成往事

根據CNN報導，這座位於義大利普利亞大區（Puglia）、薩蘭托（Salento）海岸的「聖安德里亞海蝕柱」（Faraglioni di Sant’Andrea）石拱門，數世紀以來一直是浪漫的代名詞。當地流傳著一個動人傳說，只要在拱門下接吻的情侶，就能獲得永恆的愛情。

多年來，無數愛侶選擇在此提親、慶祝結合，或是在此留下具紀念意義的初吻。然而，上週末一場橫掃義大利南部的強大風暴，卻讓這座脆弱的鈣質砂岩結構支撐不住，最終在情人節當天應聲倒下。

市長哀悼：大自然收回了它的傑作

「這對薩蘭托的形象和旅遊業是毀滅性的打擊，」鄰近的梅倫杜尼奧市（Melendugno）市長切斯特尼諾（Maurizio Cisternino）受訪時感嘆，這座由數百年海浪與強風雕琢而成的藝術品，就這樣消失了，「這真的是心頭上的一記重擊。」

儘管該處早期是防範海盜的觀測站，但自18世紀末起便轉型為愛情勝地，近年更因Instagram社群傳播吸引大量遊客。當地居民巴拉托（Lorenzo Barlato）難過地分享，他40多年前就是在這求婚，如今只能看著照片懷念，「我原本等不及要再回去，現在只剩下這些美照了。」

氣候變遷成殺手 早有預警卻難敵天災

事實上，這座拱門的崩塌並非無跡可尋。專家指出，氣候變遷導致海水溫度上升，加劇了極端天氣的發生，拱門在今年1月就曾遭氣旋哈利（Cyclone Harry）重創。市長透露，政府去年曾申請450萬美元的補助計畫防治海岸侵蝕，可惜未獲資金。

「我們知道這一天遲早會來，只是沒想到這麼快，」切斯特尼諾表示，「大自然收回了它所創造的東西，30年前還在的美景，現在已不復存在。」