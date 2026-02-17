南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

▲國軍協助物資發放。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

象徵奔馳向前、希望與力量的農曆馬年到，南投家扶中心期盼透過社會各界的愛心匯聚，為身處困境的家庭注入前行的動力，於2月11日至12日於三個服務據點辦理「回娘家物資發放活動」，在農曆新年前夕為扶助家庭提供各式民生物資，陪伴孩子與家人迎接嶄新的一年。

本次活動由鑫永銓股份有限公司、兆豐慈善基金會、佑民醫院、高慶泉股份有限公司、華南食品工業股份有限公司、甘瓏實業有限公司以及柯先生、黃先生、許小姐等眾多善心人士，捐贈醬油、罐頭、醬菜、麵條、白米、沙拉油、料理包、衛生紙、洗碗精及各式乾糧；陸軍第十軍團南投小組、陸軍第十軍團52工兵群及陸軍第58砲兵指揮部也派遣9名國軍弟兄，協助扶助家庭搬運愛心物資。

南投家扶中心指出，目前扶助約近1600戶家庭，因物價上漲與經濟壓力持續增加，許多家庭生活更加艱辛，藉由此次活動不僅提供實際生活所需，更透過陪伴與關懷，為孩子建立安全感與希望感，讓他們勇敢向前，也能理解國軍不僅肩負保家衛民的重責大任，同時也是守護社會溫暖的重要力量。

▲▼南投縣議員林儒暘陪伴家庭領取物資過好年。

其中扶助兒「阿銘」的父母皆為罹患小兒麻痺的身心障礙者，日常行動受限、外出工作機會相當有限，以經營小吃攤撐起家計，卻因客源和收入不穩定，生活長期仰賴社福資源與親友接濟；每半年一次的「回娘家」活動也成為全家人特別期待的日子，領回一袋袋米、麵、罐頭與生活用品，讓阿銘能安心讀書、不必為三餐憂心，對其父母而言則是被看見、被陪伴的力量，來自社會大眾的溫暖也靜靜地撐住這個努力生活的家庭。

南投家扶中心主任李雅婷表示，社會大眾長期以來的支持是扶助家庭最堅強的後盾，讓孩子在年節時刻感受到被關懷與重視的幸福，未來家扶中心將持續集結更多愛心資源，陪伴家庭和每一個孩子走過困境。