　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

▲國軍協助物資發放。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲國軍協助物資發放。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

象徵奔馳向前、希望與力量的農曆馬年到，南投家扶中心期盼透過社會各界的愛心匯聚，為身處困境的家庭注入前行的動力，於2月11日至12日於三個服務據點辦理「回娘家物資發放活動」，在農曆新年前夕為扶助家庭提供各式民生物資，陪伴孩子與家人迎接嶄新的一年。

本次活動由鑫永銓股份有限公司、兆豐慈善基金會、佑民醫院、高慶泉股份有限公司、華南食品工業股份有限公司、甘瓏實業有限公司以及柯先生、黃先生、許小姐等眾多善心人士，捐贈醬油、罐頭、醬菜、麵條、白米、沙拉油、料理包、衛生紙、洗碗精及各式乾糧；陸軍第十軍團南投小組、陸軍第十軍團52工兵群及陸軍第58砲兵指揮部也派遣9名國軍弟兄，協助扶助家庭搬運愛心物資。

▲奔向希望迎馬年，家扶回娘家凝聚社會愛心守護兒少成長。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶中心指出，目前扶助約近1600戶家庭，因物價上漲與經濟壓力持續增加，許多家庭生活更加艱辛，藉由此次活動不僅提供實際生活所需，更透過陪伴與關懷，為孩子建立安全感與希望感，讓他們勇敢向前，也能理解國軍不僅肩負保家衛民的重責大任，同時也是守護社會溫暖的重要力量。

▲奔向希望迎馬年，家扶回娘家凝聚社會愛心守護兒少成長。（圖／南投家扶中心提供）

▲▼南投縣議員林儒暘陪伴家庭領取物資過好年。

▲奔向希望迎馬年，家扶回娘家凝聚社會愛心守護兒少成長。（圖／南投家扶中心提供）

其中扶助兒「阿銘」的父母皆為罹患小兒麻痺的身心障礙者，日常行動受限、外出工作機會相當有限，以經營小吃攤撐起家計，卻因客源和收入不穩定，生活長期仰賴社福資源與親友接濟；每半年一次的「回娘家」活動也成為全家人特別期待的日子，領回一袋袋米、麵、罐頭與生活用品，讓阿銘能安心讀書、不必為三餐憂心，對其父母而言則是被看見、被陪伴的力量，來自社會大眾的溫暖也靜靜地撐住這個努力生活的家庭。

南投家扶中心主任李雅婷表示，社會大眾長期以來的支持是扶助家庭最堅強的後盾，讓孩子在年節時刻感受到被關懷與重視的幸福，未來家扶中心將持續集結更多愛心資源，陪伴家庭和每一個孩子走過困境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年「1遊戲」嗨炸卻超邪門！　10元底池玩到12萬
快訊／伊朗宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時
薛凱琪怎麼了　「雙眼無神」畫面瘋傳
19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮　敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包　黃偉哲陪同向鄉親拜年

雙燈區閃耀海線夜空　麥寮燈節以光影寫下新春序曲

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！三總團隊曝搶命13分鐘

一桌海味一城光影　口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮　敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包　黃偉哲陪同向鄉親拜年

雙燈區閃耀海線夜空　麥寮燈節以光影寫下新春序曲

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

桃機T3波浪屋頂建造難度高　原設計曾被說像「倉庫」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！全場噴：不要這麼飢渴

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招

新北舊屋換北市新房！姊夫過世13年遭賴帳　法官判決神逆轉

走春必備「蜜桃色腮紅」推薦！CANMAKE、倩碧小花腮紅偽素顏又顯嫩

危害用路人！拉K、吸安、喪屍煙彈...北市毒駕案遽增

工人上班驚見剛鋪水泥「全是萌腳印」　崩潰：昨晚到底有多熱鬧

金湯匙傳說！盤點8位富二代偶像　昇玟遇直升機衝撞案「意外揭身家」

快訊／美伊談判前　伊朗軍演射飛彈宣布「荷姆茲海峽關閉」數小時

【羨慕旁人了】同事情人節上班！突收遠距離男友外送花敲幸福

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

大樹污水處理廠獲金質獎公共設施維護優等肯定

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

東港好鎮年街2/16登場　警公布交管籲配合

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

南門市場浴火重生

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

更多熱門

相關新聞

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

大陸實力派歌手＆演員魏晨與劉宇寧於今年央視春晚聯袂獻唱《再許我少年》，兩位「少年感」代表在舞台上配合無間，私下受訪更是默契十足、笑料不斷。被譽為「OST大戶」的劉宇寧，在專訪現場被要求清唱代表作，因作品產量過大而瞬間斷片，大方承認「唱太多忘記了」，引發全場爆笑；所幸他隨即以高難度的《長安的荔枝》主題曲之一《逍遙仙》展現專業唱功，成功扳回一城。除了音樂交流，劉宇寧「毛遂自薦」未來想挑戰春晚小品，更與魏晨大談過年習俗，展現私下幽默且生活化的一面。

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎

「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎

願世界和平！高市早苗「繁中」致春節賀詞

願世界和平！高市早苗「繁中」致春節賀詞

「初一開賣」汽車機票福袋整理

「初一開賣」汽車機票福袋整理

關鍵字：

馬年家扶回娘家社會愛心兒少成長

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面