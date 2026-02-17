新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景　詭異畫面曝

記者王佩翊／綜合報導

日本沖繩縣地方電視台《琉球放送》日前鬧出大烏龍，在直播的新聞畫面中，竟出現空鏡，鏡頭所拍攝的主播台空無一人，讓觀眾困惑不已。X網友將電視畫面翻攝下來，並上傳至X，隨即引發熱議。事後《琉球放送》也為此道歉，並證實是內部疏失導致。

X網友@100yenshoplove_於14日在推特上分享這個特別畫面並寫道，「琉球放送，新聞時段開始了，竟然沒有主播，長達1分鐘以上沒有任何聲音哈哈哈。」該篇貼文引發1600人轉發、8500多人按讚，觀看次數更超過100萬次。網友隨後也補充道，最終也沒有播放新聞，畫面就結束，整個空景長達2分鐘。

根據網友拍攝畫面，只見主播台上空空如也，主播並未現身，也沒有任何聲音。據了解，這是因為《琉球放送》與同系列的《TBS電視台》為了轉播米蘭冬奧，特意對14日下午的固定節目時段進行調整，將原本的專題報導節目提早半小時播出，時間還縮短了20分鐘。疑似是在內部協調上出了差錯，才會導致播出空景。

根據《沖繩時報》報導，《琉球放送》事後也為此道歉，強調並非主播失職，是內部節目時段調整出現人為錯誤導致。