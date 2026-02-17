1年借金4億還7億！紫南宮10hrs湧進12萬人...神秘男霸氣還300萬

▲大年初一天氣晴朗，竹山紫南宮萬頭鑽動，擠滿走春、拜拜祈福的信徒。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、高堂堯／南投報導

今天大年初一，中部地區天氣晴朗、涼爽，不少民眾把握好天氣出門走春，並前往廟宇拜拜祈福。被視為有求必應的南投竹山紫南宮，一早就被湧入的信眾擠得水洩不通，求取發財金的隊伍更是綿延數百公尺。紫南宮主委莊秋安預估，光是從早上到下午5點，入廟人潮已突破12萬人次。

求取發財金的隊伍更是綿延數百公尺。



身為全台名氣最響亮的土地公廟，紫南宮清晨7點多時，廟方的公有停車場就已全數停滿，聯外道路也出現長長的車陣等候進場。有民眾透露，為了求得好彩頭，一早就來參拜進香，發現今年的人潮比往年更誇張，大約是過去的兩、三倍，無論是求金、還金還是觸摸金雞祈福，到處都是排隊人潮。

主委莊秋安提到，由於今年春節氣候宜人，民眾走春意願高昂，預估過年期間紫南宮每日人潮都將維持在10萬人以上。為了疏解交通壓力，廟方除了原有的3000個停車位，也特別向消防署消訓中心借用停車場，希望能緩解周邊塞車問題。

竹山紫南宮為了因應人潮，還特地向消防署消訓中心借用停車場，希望能緩解周邊塞車問題。



此外，莊秋安也揭露了紫南宮驚人的「金融實力」。他透露，每年信眾求金與還金的金額趨於穩定，求金總額約為4億元，而還金總額則高達7億元，顯示出土地公的有求必應。其中，更有一名從商的陳姓民眾，因感念土地公庇佑事業順利，一次豪氣「還金300萬元」，不僅創下還金的紀錄，也體現了信眾「有借有還」的誠信。

廟方也提醒，春節期間人潮眾多，建議民眾多利用大眾運輸工具或提早出門，並在參拜時注意隨身財物，平安求財過好年。