過年大掃除！清阿嬤冰箱「肉粽能上小學了」　全場共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年到來，很多人家中都會大掃除。就有網友過年幫忙清理阿嬤的冰箱，竟然挖出一顆「資深肉粽」，算一算發現肉粽一冰就是6年「已經要讀國小了」。貼文曝光後瞬間掀起一波「食物年齡大賽」，不少人紛紛分享自家冰箱的陳年收藏，從八歲巧克力到大學畢業的烏魚子通通出籠，讓網友直呼這串留言根本大型考古現場。

原PO在Threads表示，過年大掃除清阿嬤冰箱時，發現一顆放到不知道幾年的肉粽，忍不住發文笑說「過年清阿嬤的冰箱，發現肉粽已經要讀國小了。」短短一句話引爆留言區，大家開始比誰家的食物「年資」更深。有網友接力表示，「八歲的河馬巧克力」，還有人笑說「我家的烏魚子都大學畢業了。」

底下網友紛紛笑噴，「原本以為自己是長孫，打開冰箱才發現不是」、「我不相信有人比我厲害，阿嬤家的肉桂賞味期限是1995年」、「我阿嬤有一包要小學四年級的貢丸」、「30歲跟26歲的醋」、「從我有記憶起，它就在那的不知名醬菜，我目前45歲」、「受傷要擦藥，爸爸變出一個比我還老的優碘。」

還有人不禁直呼，「這串的食材，牛有四個胃都撐不住」、「再冰一下就有學號了。」貼文還引來新光三越小編留言，「還好大家有清冰箱，要不然等到他們研究所畢業，就會出社會跟我們競爭找工作…如果不小心連阿嬤的冰箱都清了，歡迎來我家參觀選購。」