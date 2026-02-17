　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

除夕紅繩劇烈抖動掀議　鄭麗文認：感受巨大正能量

▲▼中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝法鼓山YT）

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝法鼓山YT）

記者崔至雲／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文16日於法鼓山祈福時，手中的紅繩兩度「抖動」。鄭麗文下午親回，昨日她感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大，「昨夜引起各界的關注與好奇，麗文特別跟大家說明，今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意」。

鄭麗文表示，昨夜是她第一次參與法鼓山的敲鐘大典，現場極其莊嚴殊勝，春雨綿綿滋潤大地和人心，法華鐘聲更是承載眾人共發之大願，願新的一年祥樂豐足，世界和平。

鄭麗文指出，她有幸參與敲響最後三響鐘聲，圓滿108法華鐘響。與此同時，她感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大。

鄭麗文表示，再次與大家分享，昨夜她致詞時曾提到「以己為薪，以己為洲」。「以己為薪，薪盡火傳」，原出自莊子，是她一直勉勵國民黨的同志，為了大道理想的傳承，奉獻一己之心力。

鄭麗文也說，「以法為洲，以己為洲」，則是佛陀涅槃之前對弟子的最後叮嚀，修法不外求，她也以此與大家共勉，不論是個人想要安住本心，或是為國家民族的未來，都不能依靠外人，只能反求諸己，並以正法為依歸，渡己渡人。

鄭麗文說，「昨夜引起各界的關注與好奇，麗文特別跟大家說明，今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行縣政事務

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

影／開箱國寶金門高粱！3藍委合體秀調酒　親揭不宿醉秘密武器

除夕紅繩劇烈抖動掀議　鄭麗文認：感受巨大正能量

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行縣政事務

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

陳光復拜年行程摔落階梯送醫　賴清德致電家屬：全力救治祈平安

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

影／開箱國寶金門高粱！3藍委合體秀調酒　親揭不宿醉秘密武器

除夕紅繩劇烈抖動掀議　鄭麗文認：感受巨大正能量

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行縣政事務

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

政治熱門新聞

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

感受神明感召！鄭麗文撞鐘紅線狂震　國民黨：她誓言監督執政黨

超抖！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 「手握紅繩劇烈抖動」畫面曝

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

楊登嵙預言：柯文哲還會再進去

鄭麗文除夕撞鐘紅繩劇烈狂抖　昔馬英九曾直接扯斷

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

蔡英文貼春聯「不敢貼歪」　真相照曝光笑瘋萬人

辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

新竹大禾埕年底開張　陳見賢：竹東發展注活水

賴清德邀日本大胃王開箱總統府！　100顆水餃輕鬆完食

初一參拜龍山寺　賴清德喊話朝野：開議趕快通過國防預算、總預算

馬年到！　馬蔡賴的「總統春聯」誰最好看？　

更多熱門

相關新聞

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

法鼓山16日除夕以108響鐘聲迎新春，國民黨主席鄭麗文拉紅繩一起祈福，不過在過程中，卻忽然劇烈抖動了兩次，引發關注。對此，國民黨主席鄭麗文表示，確實感受心頭震動、感受強烈，但是與神明之間的互動，不足為外人道。

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

鄭麗文撞鐘手中紅繩「突大抖」！網：馬英九曾拉斷

鄭麗文撞鐘手中紅繩「突大抖」！網：馬英九曾拉斷

感受神明感召！鄭麗文撞鐘紅線狂震　國民黨：她誓言監督執政黨

感受神明感召！鄭麗文撞鐘紅線狂震　國民黨：她誓言監督執政黨

鄭麗文除夕撞鐘紅繩劇烈狂抖　昔馬英九曾直接扯斷

鄭麗文除夕撞鐘紅繩劇烈狂抖　昔馬英九曾直接扯斷

關鍵字：

除夕紅繩鄭麗文法鼓山

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面