除夕紅繩劇烈抖動掀議　鄭麗文認：感受巨大正能量

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝法鼓山YT）



記者崔至雲／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文16日於法鼓山祈福時，手中的紅繩兩度「抖動」。鄭麗文下午親回，昨日她感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大，「昨夜引起各界的關注與好奇，麗文特別跟大家說明，今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意」。

鄭麗文表示，昨夜是她第一次參與法鼓山的敲鐘大典，現場極其莊嚴殊勝，春雨綿綿滋潤大地和人心，法華鐘聲更是承載眾人共發之大願，願新的一年祥樂豐足，世界和平。

鄭麗文指出，她有幸參與敲響最後三響鐘聲，圓滿108法華鐘響。與此同時，她感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大。

鄭麗文表示，再次與大家分享，昨夜她致詞時曾提到「以己為薪，以己為洲」。「以己為薪，薪盡火傳」，原出自莊子，是她一直勉勵國民黨的同志，為了大道理想的傳承，奉獻一己之心力。

鄭麗文也說，「以法為洲，以己為洲」，則是佛陀涅槃之前對弟子的最後叮嚀，修法不外求，她也以此與大家共勉，不論是個人想要安住本心，或是為國家民族的未來，都不能依靠外人，只能反求諸己，並以正法為依歸，渡己渡人。

鄭麗文說，「昨夜引起各界的關注與好奇，麗文特別跟大家說明，今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意」。

