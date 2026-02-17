澎湖縣長陳光復「摔倒昏迷送醫」！王浩宇PO文集氣　千名網友湧入

▲澎湖縣長陳光復初一行程傳意外。（圖／翻攝自陳光復臉書）



記者施怡妏／綜合報導

澎湖縣長陳光復今（17）日下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳，後續不排除送高雄榮總。前桃園市議員王浩宇稍早發文，澎湖縣長目前昏迷中，呼籲外界一同為他集氣，大批網友湧入留言區刷一排「願平安無事」。

王浩宇呼籲網友一起集氣



前桃園市議員王浩宇在臉書發文，「澎湖縣長陳光復，剛剛摔倒，頭部受創昏迷中。請大家一起幫他集氣，謝謝。」貼文PO出不到一小時，超過2千名網友按讚，留言刷一排「祝順利康復」、「祝縣長早日康復」、「加油，一定會沒事的」、「祝縣長早日康復」。

▲網友留言，希望縣長平安醒來。（圖／翻攝自陳光復臉書）

不僅如此，許多網友也到縣長的粉專留言，盼望縣長快點醒來，「縣長要平安，您是一個好人，希望上天保佑」、「希望你平安醒來回應訊息」、「祈求縣長平安康復」。

據了解，澎湖縣長陳光復今日大年初一行程滿檔，上午前往城隍廟一條街商圈，向在地攤商與參拜民眾致贈紅包並親切拜年，關心年節期間觀光人潮與地方治安情形，現場氣氛熱絡溫馨。下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳，後續不排除送高雄榮總。