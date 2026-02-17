東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

▲縣長張麗善與鄉長張健福共同啟燈，象徵東勢夜間光影廊道正式亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為迎接新春佳節，東勢鄉公所推出「2026雲林東勢光藝節」，以「Light 東勢做馬吉-福 Light 東勢」為主題，並規劃「馬力全開!Light up 新東勢」建築光雕展演活動，起燈儀式邀請到縣長張麗善、鄉長張健福、立委張嘉郡、丁學忠、劉建國一同啟燈，點亮東勢夜間光影廊道及公所新地標，迎接春節。

縣長張麗善表示，農曆過年及元宵節將至，雲林縣好多處漂亮絢麗的燈區逐一點亮，有斗六太平老街、虎尾同心公園、西螺福興宮，到燈會原鄉北港燈會的六大燈區十大主題等等。而東勢鄉公所今年第一次舉辦的光藝節也在今晚隆重啟燈登場，燈會期間一直到3月8日，東勢鄉公所、賜安宮及周邊道路，全都打造充滿節慶的光影廊道，增添濃濃的年味。

▲夜色下燈區串聯街道，形成節慶感十足的光影步道。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善說，回雲林返鄉過年的親朋好友，不用煩惱沒地方去，多處燈區賞燈外，白天也可上山賞櫻花，此外縣府在全縣20鄉鎮25處觀光景點及宮廟，邀請 69組藝人連番獻藝與大家同樂，只要上慢遊雲林APP，美食美景藝文活動均可按圖索驥，過個充實又美好的春節假期。

▲夜色下燈區串聯街道，形成節慶感十足的光影步道。（圖／記者游瓊華翻攝）

東勢鄉長張健福表示，燈區範圍涵蓋東勢鄉公所、東勢賜安宮及其周邊道路，打造兼具節慶氛圍與地方特色的夜間光影廊道、「福氣Come馬」、「月下星願」、「夢想升空」「漫步拾光」等多處主題燈區，增添夜間繽紛色彩。最聚焦的光雕展演結合馬年意象與公所建築立面，透過動態光影與色彩轉換，內容以東勢鄉在地元素為創作主軸，融入農特產、鵝肉文化與新年祝福等，讓公所化身為夜間主燈載體，成為新春期間最具代表性的視覺地標。

張健福說，本次光藝節除打造節慶氛圍外，也期盼藉由建築光影、燈區展示、精彩表演、美食品嚐及摸彩活動等豐富内容，傳遞迎向新年、新起點的祝福，也吸引民眾走入公共空間，促進交流與參與，凝聚在地情感。

▲東勢光藝節啟燈瞬間，公所建築光雕色彩變幻。（圖／記者游瓊華翻攝）