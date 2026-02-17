　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

返鄉雲林白天賞櫻夜晚看光雕　東勢光藝節今點燈登場

▲縣長張麗善與鄉長張健福共同啟燈，象徵東勢夜間光影廊道正式亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善與鄉長張健福共同啟燈，象徵東勢夜間光影廊道正式亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為迎接新春佳節，東勢鄉公所推出「2026雲林東勢光藝節」，以「Light 東勢做馬吉-福 Light 東勢」為主題，並規劃「馬力全開!Light up 新東勢」建築光雕展演活動，起燈儀式邀請到縣長張麗善、鄉長張健福、立委張嘉郡、丁學忠、劉建國一同啟燈，點亮東勢夜間光影廊道及公所新地標，迎接春節。

縣長張麗善表示，農曆過年及元宵節將至，雲林縣好多處漂亮絢麗的燈區逐一點亮，有斗六太平老街、虎尾同心公園、西螺福興宮，到燈會原鄉北港燈會的六大燈區十大主題等等。而東勢鄉公所今年第一次舉辦的光藝節也在今晚隆重啟燈登場，燈會期間一直到3月8日，東勢鄉公所、賜安宮及周邊道路，全都打造充滿節慶的光影廊道，增添濃濃的年味。

▲縣長張麗善與鄉長張健福共同啟燈，象徵東勢夜間光影廊道正式亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲夜色下燈區串聯街道，形成節慶感十足的光影步道。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
張麗善說，回雲林返鄉過年的親朋好友，不用煩惱沒地方去，多處燈區賞燈外，白天也可上山賞櫻花，此外縣府在全縣20鄉鎮25處觀光景點及宮廟，邀請 69組藝人連番獻藝與大家同樂，只要上慢遊雲林APP，美食美景藝文活動均可按圖索驥，過個充實又美好的春節假期。

▲縣長張麗善與鄉長張健福共同啟燈，象徵東勢夜間光影廊道正式亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲夜色下燈區串聯街道，形成節慶感十足的光影步道。（圖／記者游瓊華翻攝）

東勢鄉長張健福表示，燈區範圍涵蓋東勢鄉公所、東勢賜安宮及其周邊道路，打造兼具節慶氛圍與地方特色的夜間光影廊道、「福氣Come馬」、「月下星願」、「夢想升空」「漫步拾光」等多處主題燈區，增添夜間繽紛色彩。最聚焦的光雕展演結合馬年意象與公所建築立面，透過動態光影與色彩轉換，內容以東勢鄉在地元素為創作主軸，融入農特產、鵝肉文化與新年祝福等，讓公所化身為夜間主燈載體，成為新春期間最具代表性的視覺地標。

張健福說，本次光藝節除打造節慶氛圍外，也期盼藉由建築光影、燈區展示、精彩表演、美食品嚐及摸彩活動等豐富内容，傳遞迎向新年、新起點的祝福，也吸引民眾走入公共空間，促進交流與參與，凝聚在地情感。

▲縣長張麗善與鄉長張健福共同啟燈，象徵東勢夜間光影廊道正式亮相。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東勢光藝節啟燈瞬間，公所建築光雕色彩變幻。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復摔倒　代理縣長曝
快訊／陳光復緊急送高雄治療！妻子陪同　救護車前往機場畫面曝
陳光復跌倒昏迷　賴清德致電家屬：全力救治祈平安
紫南宮10hrs湧進12萬人　神秘男霸氣還300萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年　南消三大宣導「馬到平安」

大年初一走入文衡殿　南消三大隊宣導防火守護香客安全

守護高屏溪20年！高雄大樹污水處理廠「鍍金獎」　公設維護優等生

快訊／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車、一馬當先　爽抱1.8萬金媽祖

期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌　車廂內3大吉祥物入座

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年　南消三大宣導「馬到平安」

大年初一走入文衡殿　南消三大隊宣導防火守護香客安全

守護高屏溪20年！高雄大樹污水處理廠「鍍金獎」　公設維護優等生

快訊／大甲鎮瀾宮搶頭香！男側門超車、一馬當先　爽抱1.8萬金媽祖

期間限定！台灣虎航X日本岡山縣彩繪輕軌　車廂內3大吉祥物入座

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資　國軍出動助守護兒少成長

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！驗DNA「2孩竟是不同爸」

王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

國5北向紫爆「時速僅10公里」　明天國道交通量恐為平日1.4倍

快訊／陳光復摔倒無呼吸心跳　縣府緊急宣布：副縣長代行縣政事務

不想社交！他1招完美閃親戚「還拿好多紅包」：每個都誇孝順

東勢鄉光藝節點燈登場　光雕秀點亮夜間新地標

新春旺財指南：衣櫃就是你的小金庫！避開5大收納雷區　讓財氣在新春進家門

陳光復跌落階梯昏迷後送高榮　卓榮泰致電關切祈早日康復

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

【手勁太強了吧！】小寶寶絲滑推動2個大行李箱　嬰兒床照樣搞定

地方熱門新聞

大樹污水處理廠獲金質獎公共設施維護優等肯定

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年南消三大宣導「馬到平安」

大年初一走入文衡殿南消三大隊宣導防火守護香客安全

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

東港好鎮年街2/16登場　警公布交管籲配合

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

南門市場浴火重生

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

桃園市立美術館群　藝術走春系列活動

馬年主燈振翅　西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園

國家住宅新建工程導入IoT　智慧工地守護宜蘭

更多熱門

相關新聞

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

大年初一清晨，香火繚繞、人聲鼎沸，雲林縣長張麗善與立委張嘉郡、丁學忠及縣府團隊前往土庫六房媽紅壇上香祈福，也向鄉親拜年。現場信眾接連湧入，縣長一行人分送馬年福袋，祝福民眾新年平安順遂、行運亨通，廟埕氣氛在鑼鼓聲與祝賀聲中顯得格外熱鬧。

草嶺石壁櫻花季今登場　交通接駁與管制同步啟動

草嶺石壁櫻花季今登場　交通接駁與管制同步啟動

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

雲林警募款20萬　捐年菜挺獨居長輩過好年

雲林警募款20萬　捐年菜挺獨居長輩過好年

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

關鍵字：

東勢鄉光藝節春節燈會雲林光雕新春

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖縣長陳光復摔落階梯　當場OHCA

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面