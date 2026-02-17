山鄉冬季求學路冷颼颼　游顥募集1120件羽絨衣捐贈22校學童

▲立委游顥募集1120件羽絨衣，捐贈信義鄉與仁愛鄉22校。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節到，有鑑於南投縣山區氣溫偏低，為守護偏鄉學童健康，立委游顥特別發起「募集千件羽絨衣」活動，引介台灣地方創生協進會與愛心企業等共同贊助，趕在過年前將1120件全新高品質羽絨背心捐予信義鄉、仁愛鄉共22所國小，讓每位孩子都能穿上溫暖新衣迎新年。

這批防寒物資在12日舉辦捐贈儀式，由22所國小校長代表受贈並帶回轉發，南投縣教育處長王淑玲也致贈感謝狀；在信義鄉有14所國小，包含學生人數最多的同富國小、羅娜國小、潭南國小及其他信義鄉國小，另仁愛鄉有8所國小，包含清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小，以及發祥國小、力行國小與紅葉國小等校受惠，現場的孩子們穿上新衣後紛紛露出燦爛笑容，氣氛溫馨。

游顥表示，山區學生在求學路上往往比平地孩子辛苦，尤其是低溫對健康的威脅不容小覷，這1120件羽絨背心代表社會各界對偏鄉部落的集體關懷，看著孩子們穿上新衣後臉上洋溢的笑容，便是最大的欣慰；游顥強調未來會持續媒合民間資源，不僅在物資上提供支援，更會致力於優化山區教育環境，讓每位孩子都能在安全、溫暖的環境下學習成長。

南投縣教育處長王淑玲對游顥及愛心企業捐助也表達誠摯謝意，認為這份及時的年禮不僅溫暖學生的身體，也讓偏鄉部落在農曆年前充滿濃厚的溫情；受贈學校校長都表示，這份年前的賀禮對山區家庭來說，無疑是最及時的溫暖。