初一走春！　張麗善率團祈福發福袋

▲上香祈福，縣府團隊初一與民同慶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

大年初一清晨，香火繚繞、人聲鼎沸，雲林縣長張麗善與立委張嘉郡、丁學忠及縣府團隊前往土庫六房媽紅壇上香祈福，也向鄉親拜年。現場信眾接連湧入，縣長一行人分送馬年福袋，祝福民眾新年平安順遂、行運亨通，廟埕氣氛在鑼鼓聲與祝賀聲中顯得格外熱鬧。

張麗善表示，開春首日來此祈願，感謝神明庇佑地方面對天災時總能化險為夷、降低傷害，也感謝縣民過去一年對縣政的建言與支持，使縣府團隊在國內外各領域累計獲得逾千項獎項肯定，這份榮耀屬於全體縣民。

她指出，今年春節至元宵期間，縣內規劃多元活動，從山區賞花、平原燈會到海線文化展演遍地開展，民眾可上山賞櫻、走訪北港與各鄉鎮燈區，也能到北港糖廠賞燈、斗六糖廠體驗竹創藝術，或漫遊建國眷村感受歷史場域活化後的新風貌。

她說，新的一年也是自己縣長任期最後一年，將持續以創新與合作推動重大建設，包括「9+1產業園區」政策，促進產業升級、增加就業機會，為地方經濟注入動能。現場發放的福袋小卡以金色駿馬為主視覺，採可DIY立體設計，象徵「金馬奔騰」與繁榮榮耀，背面附有雲林幣QR Code，掃描即可獲得10枚雲林幣，增添互動趣味與新年喜氣。

今年春聯主題「馬躍龍門」則由書法家張順武揮毫，寓意突破關卡、萬馬奔騰，不少民眾領取後當場展開欣賞筆力與墨韻，也有人迫不及待表示要貼在家門口迎接好彩頭。縣府表示，希望透過傳統文化與創新設計並行，讓年節祝福更貼近生活，也讓民眾在歡慶之餘，感受地方持續前進的活力。

▲張麗善發送馬年福袋，民眾排隊領取喜氣洋洋。（圖／記者游瓊華翻攝）