明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

▲明天省道預估上午湧現車潮。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為大年初一，交通部公路局表示，截至下午3點，除台61線白沙屯匝道出口南向路段、台17線南鯤鯓南向路段出現短暫車多情況，其餘省道車流大致順暢，明天預估上午起會出現走春及出遊車潮，建議民眾多使用國道客運。

公路局指出，明天是大年初二，預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，易壅塞路段包含主要城際道路，如台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

快速公路銜接國道路段，如台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段。

觀光風景區及新春參拜路段，如台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

在國道客運部分，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，今天截至中午12時，西部國道客運共行駛1,907班次，疏運27,977人；東部國道客運路線共計行駛521班次，疏運6,626人。明天西部國道客運尚有67%空位，東部國道客運尚有81%空位，建議民眾多加利用。