春節醫療不中斷　雲林整合190診次守護9天連假

▲春節前夕醫療整備完成，雲林整合診所與藥局量能守護民眾健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為因應9天春節連續假期醫療量能壓力，雲林縣政府執行整體醫療應變部署，盤點整合縣內急重症與基層醫療資源，同步串聯藥事、長照與心理健康體系，推出「春節不打烊」基層門診獎勵方案，確保假期間門診、急診、用藥、照護與心理支持服務持續運作，讓民眾在團圓時節仍能獲得即時且完整的醫療協助。

縣長張麗善表示，往年春節常見基層診所休診，導致輕症患者湧入大型醫院急診，今年在醫界協力下，農曆初一至初三共有17個鄉鎮、50家診所提供服務，合計190診次，其餘3鄉鎮民眾也可就近至鄰近鄉鎮市看診。她呼籲鄉親若出現感冒或輕症，應優先至基層診所就醫，把握黃金治療時間，同時落實醫療分級分流，減輕醫院急診負擔。

醫界指出，此次除基層診所加開診次外，慢性病患若處方箋領藥期間落在2月14日至22日，可提前領藥；行動不便或獨居長者則可透過電話聯繫，由山線與海線各3家健保藥局提供送藥到府服務，確保用藥不中斷。雲林縣醫師公會理事長丁榮哲與雲林縣藥師公會理事長許仁厚表示，今年春節醫療服務量能明顯提升，健保藥局約7成維持營業，加上外送藥品機制，讓偏鄉或行動不便者也能安心過年。

衛生局長曾春美說明，縣府針對初一至初三持續提供門診的西醫診所，每診次補助3,000元，帶動全縣基層門診開診量由去年的87診次提升至190診次，鄉鎮涵蓋率達85%，顯著提高醫療可近性；民眾可利用「健保快易通APP」查詢各院所開診資訊。

縣府也提醒，若發現親友出現憂鬱或情緒不安，可撥打1925安心專線尋求協助，透過心理支持降低風險。縣府強調，春節醫療整備不只是防疫或應急措施，更是完整照護網的一環，盼讓縣民在長假期間無論身體或心理需求，都能獲得即時支援。

▲衛生單位盤點醫療資源，建構春節醫療應變。（圖／記者游瓊華翻攝）