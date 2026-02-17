草嶺石壁櫻花季今登場！交通接駁與管制同步啟動...攻略看這裡

▲山區道路彎曲狹窄，警方於路口協助指揮疏導車流。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2026年草嶺石壁櫻花季今（17）日正式展開，活動將持續至3月1日，位於雲林縣古坑鄉草嶺石壁山區的櫻花陸續綻放，吸引不少民眾前往賞花踏青。為迎接賞櫻人潮，雲林縣政府、古坑鄉公所與斗南警分局已完成交通疏運、接駁與環境整備規劃，盼讓遊客在山林花海間享受順暢且安全的春日旅程。

依往年經驗，櫻花季期間常湧入大量外地遊客，因對山區道路與動線不熟，易出現違規停車或行車事故，因此沿線除已設置清楚指引牌，也安排人員協助停車引導與接駁轉乘，呼籲民眾多利用接駁車上山，以減少壅塞與尋位時間。

警方表示，景區停車空間有限，加上賞花人潮與車流交錯，將視現場狀況彈性實施交通管制與疏導措施，提醒駕駛務必配合指揮。由於山區道路狹窄且彎道多，行車時應減速慢行，切勿跨越雙黃線或危險超車，也須隨時留意路況與精神狀態，避免疲勞駕駛；同時再次宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，確保自身與他人安全。

縣府表示，櫻花季不僅是地方年度重要觀光活動，更是展現山林景觀與地方特色的重要時刻，期盼民眾在賞花同時遵守交通與環境規範，讓粉色花海與良好秩序並存，留下美好旅遊回憶。

▲草嶺景區位置圖。（圖／記者游瓊華翻攝）