執勤也行善送溫暖！雲林警募款20萬...捐年菜挺獨居長輩過好年

▲雲林縣警察局舉行捐贈儀式，由議員賴淑娞及華山基金會雲林縣站長楊舒婷代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

隨著年節來臨，街頭巡邏與交通疏導勤務愈發繁忙，雲林縣警察局卻在維護治安之餘，把溫度送進城市角落。局長黃富村帶領同仁延續多年傳統，號召響應「捐年菜 護獨居長者」公益行動，今年已邁入第8年，在捐贈儀式中，將募得的新台幣20萬元善款轉交華山基金會，儀式簡單隆重。

警方指出，日前也攜手多個民間團體走訪轄區弱勢家庭，把物資與問候親自送到門口，讓關懷不只停留在口號，而是化為實際行動。這次募款活動同樣結合公私力量，呼應縣府推動的「雙B計畫」，從飲食與居住面向關注弱勢需求，盼在寒冬中為長者添上一份安心。

雲林縣警察局長黃富村表示，雲林縣高齡人口比例偏高，警方在第一線執勤，更容易發現需要協助的獨居長輩，因此特別提醒同仁，若遇到生活困難或缺乏照顧資源的個案，應主動通報並轉介社福單位，讓支持網絡及早介入。他也強調，執法是責任，關懷是初心，希望同仁在守護社會安全的同時，也能用行動傳遞善意。

募得善款將用於準備營養年菜與關懷服務，讓獨居長者在年節團圓氛圍中不再孤單。警方表示，每年把善款親手交到公益團體手中，都是最具意義的一刻，看見資源轉化為實際幫助，也更加堅定持續投入公益的決心。