大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

▲ 大年初一老祖宗傳下來不洗頭、不煮飯。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

正月初一作為農曆新年的開端，象徵著辭舊迎新的起點。大陸社交平台流傳關於「大年初一不洗頭、不煮飯」的話題引發網民熱烈討論，不少人對這些傳統禁忌感到好奇與困惑。對此，大陸民俗專家指出，這類說法雖然在現代社會較少被嚴格執行，但在傳統年俗中確實有跡可循。

針對禁忌傳聞，專家解析表示，傳統觀念認為「洗」與「喜」音近，初一洗頭恐會把開春第一天的「喜氣」與「財運」洗乾淨，因此才有「初一不洗頭」的講究。

「初一不煮飯」是源於除夕刻意多煮一點飯菜，留待初一食用「剩飯」，象徵「年年有餘」、吃都吃不完的好兆頭，也讓辛勞一整年的長輩在初一能稍作歇息。

除了居家禁忌，拜年更是春節不可或缺的核心活動。資料顯示，漢族拜年的風氣早在漢代便已存在，唐宋之後發展至鼎盛。有趣的是，古人若因故不必親自前往，會使用「名帖」投賀。

東漢時期名帖稱為「刺」，這也是名片又稱「名刺」的由來。明代之後，許多人家更會在門口貼上紅紙袋專收名帖，被稱為「門簿」，堪稱當代實體留言板的前身。

古時拜年最初的含義是專指「為長者拜賀新年」，內容包括叩頭施禮、祝賀如意與問候生活安好，遇有同輩親友則施禮道賀。隨著時代演遷，雖然叩頭等繁複禮節已逐漸簡化，但拜年作為人們辭舊迎新、相互表達美好祝願的核心價值始終未變。