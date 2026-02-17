醫指ICU吃緊遭林靜儀批「夢到」　邱慧洳搖頭：坐辦公室檢討前線

▲民眾黨立委邱慧洳。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前貼文分享，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」，遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」。對此，長年關心醫護職場議題的民眾黨立委邱慧洳今（17日）表示，讓人匪夷所思，林大次長也是醫生背景，難道不知道在急診壅塞的現實困境下，醫療勞動權益與病人醫療品質，只有夢裡才有嗎？自己坐在辦公室拿著「冷冰冰的數據」來「檢討」在前線打拼的醫護，恐怕更讓在春節期間堅守崗位的基層灰心。

「急診醫師碎碎念」日前以「醫療崩壞進行式」為主題發文，描述一名30多歲女子腦出血送急診，但該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制，然而在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能硬著頭皮開下去；文中也強調該案例為「聽說」，不是發生在自家醫院。

但林靜儀則貼文回，拿出監測數據闢謠，強調「1月底迄今沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象」，更直言：「雙北ICU有沒有空床不必用『夢到』來寫文做新聞。」

對此，邱慧洳17日表示，這兩天看到林靜儀的言論，實在令人搖頭，基層醫師在臉書反應臨床實際狀況，針對臨床困境求救，衛福部次長不知人間疾苦，不懂檢討，還用揶揄的口氣來回應，讓人匪夷所思。

邱慧洳說，身為衛福部次長不體諒第一線醫護人員的辛勞，還嗆基層醫師不要「夢到」，林大次長也是醫生背景，難道不知道在急診壅塞的現實困境下，醫療勞動權益與病人醫療品質，只有夢裡才有嗎？現實情境中，根本無法奢求。

邱慧洳表示，這位次長連做夢的權利都不給基層，自己坐在辦公室拿著「冷冰冰的數據」來「檢討」在前線打拼的醫護，如此不接地氣，恐怕更讓在春節期間堅守崗位的基層灰心。

邱慧洳說，「如果醫護勞動條件惡化與急診壅塞的惡夢，只能靠作個『按個按鈕就讓她消失』的夢才能終結，我們要如何寄望主管機關口口聲聲要改善醫護職場的承諾？功德醫護的熱情，只會在無止盡的惡性循環中消磨殆盡」。