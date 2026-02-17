明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風持續影響，清晨低溫仍探13度，北部及東半部有零星雨。初三冷空氣減弱，各地回暖，水氣減少，初四北部及東半部降雨再增多，初五至收假日各地又可見陽光，回到穩定天氣。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天東北季風影響，清晨台南以北、宜花低溫13至16度，高屏、台東17至18度，白天高溫北部及宜花18至20度，中部、台南及台東22至24度，高屏25至26度，基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫雨，清晨至上午桃園以北也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

鄭傑仁指出，初三東北季風減弱，北部及宜蘭回溫，新竹以南日夜溫差大，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨。初四中層水氣從華南移出，水氣增多，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春有局部短暫雨，北部山區也有零星雨，桃園至苗栗平地、中南部多雲到晴。

他表示，初四中部以北及宜花低溫13至16度，南部及台東16至18度，白天宜花高溫20至23度，北部及台東22至24度，中南部25至27度。初五至下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅花東及恆春有局部短暫雨，宜蘭也有零星短暫雨。

鄭傑仁指出，周六及下周日中部以北、宜蘭低溫14至17度，南部及花東17至20度，下周一各地低溫17至21度，北部及宜蘭高溫25至28度，中南部27至30度，花東24至26度。下周二東北季風增強，北部及宜蘭氣溫略微下降，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴，預計影響到27日。

另外，他也說，下周日馬祖有低雲或霧，提醒民眾交通往返要留意。

