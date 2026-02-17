8死悲劇撕碎除夕團圓夢　江蘇煙火店違規燃放「一陣風」引連環爆

記者任以芳／綜合報導

江蘇連雲港東海縣一處村村莊15日（小年夜）發生嚴重爆炸事故，造成8人死亡、2人輕微灼傷，讓多個家庭的團圓夢在瞬間化為灰燼，原本歡樂過年氣氛變成喪事。災難的導火線，竟然與煙花爆竹經營部附近違規燃放，恰巧一陣強風吹過，造成連環火燒悲劇。

▲江蘇東海縣民宅區煙花爆燃，釀8死2傷，官方通報是店家違規燃放引發連環爆炸 。（圖／翻攝 抖音）

根據陸媒報導，網路上流傳的一段江蘇連雲港東海縣石榴街道東安村15日事發現場影片，記錄了當時的慘狀。畫面中，長達1分多鐘的時間裡現場濃煙滾滾，爆裂聲接連不斷，燃燒與爆炸交織且發展極其迅速，整片區域陷入火海。

這場火燒了幾小時才真正熄滅，附近車輛經過熊熊大火，還能看見零星煙火往外噴出，據現場救援人員與村民證實，這場災難的導火線，是當地一名村民在煙花爆竹經營部附近的違規燃放。

調查指出，該村民在燃放過程中，煙花不慎被「一陣強風」吹倒，噴射出的火焰與高溫殘渣直接引燃大量儲存的煙花爆竹，隨即引發毀滅性的連環爆燃。

▲這場事故不幸發師除夕前一天，造成8人死亡、2人輕微灼傷 。（圖／翻攝 抖音）

由於事發地點位於人口密集的村莊居民區，且事發時周邊正有許多群眾停留，爆炸的衝擊波與飛散的火星瞬間造成重大人員傷亡與財產損失。小年夜當天發生這場意外，讓過年分為變成喪事的哀痛。

事故發生後，連雲港市與東海縣兩級政府迅速啟動應急響應，消防救援、公安及衛生健康等部門集結趕赴現場，全力展開搜救工作。現場大火於當日16時許被徹底撲滅，傷者被送往醫院救治，造成8死、2傷。目前，涉事燃放村民與經營部相關責任人已被警方依法控制。