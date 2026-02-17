「台版九龍城寨」陷火海！貨櫃屋狂燒1傷　弱勢住戶恐無家可歸

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區拷潭路今（17）日中午12時45分許傳出火警，一處由鐵皮與貨櫃拼接而成的住所突然竄出濃煙，遠在1公里外都清楚可見黑煙直衝天際。該區因屋舍密集、結構複雜，被在地人形容為「台版九龍城寨」，平時多為家境清寒者、獨居長者及身分背景較為複雜的租戶棲身，現在不少住戶的住所也因為這起火災被波及，大年初一恐怕就要面臨無住所可住的窘境。

▲高雄拷潭的貨櫃屋住宅發生火警，火勢猛烈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名男子臉部灼傷被送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲受傷的黃姓男子大約30％的燒傷面積，意識清楚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局獲報後出動14車、34人前往搶救。抵達時火勢已從其中一間鐵皮貨櫃屋竄出，並波及周邊平房，現場濃煙密布、鐵皮高溫變形，一名63歲黃姓男子承租貨櫃屋被人救出，臉部及肢體輕微灼傷、意識清醒，由救護人員送醫治療。

初步了解，疑似是貨櫃屋的冷氣疑似故障，因此造成起火，由於現場有不少易燃物品，所以火勢迅速延燒，同時由於該處為鐵皮與貨櫃堆疊改建，巷道狹窄、住戶密集，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。

▲高雄拷潭的貨櫃屋住宅發生火警，不少人在大年初一就得面臨無家可歸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

