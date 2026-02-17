霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

▲下方有4名工作人員保護。（圖／翻攝自X）

記者施怡妏／綜合報導

「攀岩大神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），於1月25日挑戰無繩索徒手攀登台北101大樓，直播震撼全球觀眾。近日他出席上海一場活動，現場臨時被邀請挑戰徒手攀爬至2樓高度。過程中，下方有4名工作人員張手戒備，他不到1分鐘便完成挑戰，畫面曝光在網路上引發討論。

霍諾德日前現身上海活動，被主持人與現場氣氛拱上場挑戰徒手攀爬2樓高度。他當時身穿羽絨衣、腳踩一般跑鞋，未更換專業裝備便直接上場。

下方4人張手戒備



從畫面可見，下方有4名工作人員張開雙手護駕，擔心霍諾德摔下來，他沿著場地設置的路線向上攀爬，動作流暢，不到1分鐘便順利登上2樓，隨後向現場觀眾揮手致意，主持人驚呼「too easy」。

影片曝光，網友傻眼直呼「這是不是在侮辱他呢」、「確定是攀岩大神？」「被黑的最慘的一次」。不過，有攀岩老手解釋，「Alex的鞋子只是普通跑鞋非常不適合攀岩...線路不是那麼soft，正常保護還是需要...不是去接住他而是輔助，確保他不掉出墊子，這是很正常的保護」。

也有其他網友指出，「還是有必要的，不能因小失大。每次都必須做好安全準備」、「從來沒出過事的資深航海家，教帆船課的時候，也要穿救生衣」、「這是為了保護啊，怎麼是黑呢？不做保護萬一真手滑了怎麼辦？」