大陸 大陸焦點 特派現場

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

▲▼ 央視、春晚、馬年、2026、機器人與言承旭尬舞、貓熊、（圖／翻攝 2026央視春晚）

▲央視「春晚」今年加入許多新元素。（圖／翻攝 2026央視春晚）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央視「春晚」今年罕見沒有安排相聲節目，引起不少觀眾討論，有人感概相聲是不是「不行了」，也有人認為背後有不能明說的「內幕」。

對此，陸媒《新京報》17日發文指出，作為扎根民間的傳統曲藝，相聲的生命力從來都是在街頭巷尾的茶館裡、在演員與觀眾面對面的互動中。

文中提到，近年來，線下相聲演出依舊火爆，不同風格的演員在小劇場深耕創作，既堅守「說學逗唱」的傳統功底，也在內容融入當代生活，這門藝術依然在蓬勃生長。

文中強調，相聲未能入選春晚節目單，更多是創作與舞台適配度的問題，而非相聲藝術本身的沒落，「今年的春晚舞台，也讓我們看到一次語言類節目的溫和迭代與革新，也讓春晚這份『文化年夜飯』更具煙火氣與時代感。」

▲▼ 央視、春晚、馬年、2026、機器人與言承旭尬舞、貓熊、（圖／翻攝 2026央視春晚）

文中指出，喜劇短劇的加入，精準踩中了當代人的生活節奏。比如，《血壓計》圍繞準女婿的體檢風波，用家庭的小誤會製造笑料，滿是生活的細碎溫暖；2025年春晚就備受好評的徐浩倫、譚翔文帶來的對口白話《誰的菜》，以兩人聊天嘮嗑的形式抖包袱，打破了傳統相聲的捧逗分工，更貼近當下的表達習慣。

文中提到，演員陣容的變化，也彰顯了春晚舞台的包容與新鮮。沈騰、馬麗沒有演小品，卻以賀歲微電影的形式帶來別樣驚喜；一大批從《一年一度喜劇大賽》等綜藝走出的年輕演員，帶著新鮮的喜劇思維登上舞台，讓語言類節目跳出了固有框架。

文章的最後還說，相聲缺席馬年春晚，只是一次舞台選擇，沒有那麼多「引申義」。無論藝術形式如何變化，打動人心的，永遠是那些扎根生活的真誠表達。

▲▼ 央視、春晚、馬年、2026、機器人與言承旭尬舞、貓熊、（圖／翻攝 2026央視春晚）

鄭麗文撞鐘紅繩劇震　親回應：與神明互動不足為外人道
快訊／縣長發紅包摔下樓梯！當場無呼吸心跳　送醫急救
撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

