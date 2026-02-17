　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國「反向春運」越來越盛行　機票預訂量年增84%

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

文／中央社

近幾年，中國春節「反向春運」的新風潮越來越盛行，不再是子女返鄉過年，而是父母去子女工作地過年。1月以來，「反向春運」機票的預訂量增速明顯，年增約84%，客流呈現從中西部城市向一線城市流動的趨勢。

今年中國春節假期長達9天，被稱為「史上最長春節假期」。證券日報報導，據同程旅行數據顯示，1月19日春運火車票開售首日的上午10時，北京前往長春、瀋陽等地的多趟車次就已出現無票情況。

不過，近幾年「反向春運」的情況也越來越常見。據界面新聞報導，美團旅行數據顯示，今年春運期間的2月初至2月中下旬，「反向過年」的機票預訂量比去年同期增長84%。從機票的預訂情況看，「反向過年」前10熱門目的地為北京、上海、成都、重慶、廣州、深圳、昆明、西安、杭州、天津。

從預訂情況看，熱門出發地主要包括鄭州、武漢、西安、長沙、成都、哈爾濱、長春等城市；熱門目的地則包括北京、上海、廣州、深圳、杭州等城市，客流呈現出從中西部城市向一線及新一線城市集中流動的趨勢。

▲上海浦東機場,新冠肺炎,疫情。（圖／CFP）

新華社報導，近幾年「反向春運」越來越盛行，一方面得益於中國醫療條件改善，農村與中小城市老人的生活水準顯著提升，老人走得動、更易走；另一方面是成本考量，由於許多上班族返鄉時間成本較高，而「反向春運」線路往往票源豐富，且票價較低。

據同程旅行發布的「2025春運旅行趨勢報告」指出，不少消費者利用春運期間反向旅行過節，最高可節省50%至70%的機票費用。

以往數據也顯示，春運期間不少前往城市的火車票會出現「白菜價」，如2025年1月22日九江至深圳東最低票價僅需人民幣31.5元（約新台幣142元），菏澤到北京最低更只要15元。

專家認為，「反向春運」體現出傳統不斷演變發展，父母與子女對如何過年形成新的共識。

專家指出，隨著城鎮化不斷推進，「鄉下人」與「城裡人」界限愈來愈模糊，「反向春運」有助於城鄉文化更好融合。客觀上，則能減少運輸壓力、增加上座率，有助於均衡配置運力，實現效益增長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文撞鐘紅繩劇震　親回應：與神明互動不足為外人道
快訊／縣長發紅包摔下樓梯！當場無呼吸心跳　送醫急救
撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

8死悲劇撕碎除夕團圓夢　江蘇煙火店違規燃放「一陣風」引連環爆

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

中國「反向春運」越來越盛行　機票預訂量年增84%

劉家良骨灰被盜勒索2億元　警方拘捕一名男子

春節代客餵貓大賺68萬元！陸男從凌晨3點忙到晚上11點

香港特首拜年：靈活穩健推動向前

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

陸使館嗆日「別走回頭路」　若再賭一次！走軍國主義老路敗得更快

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

8死悲劇撕碎除夕團圓夢　江蘇煙火店違規燃放「一陣風」引連環爆

春晚沒相聲！陸媒：不代表沒落了

中國「反向春運」越來越盛行　機票預訂量年增84%

劉家良骨灰被盜勒索2億元　警方拘捕一名男子

春節代客餵貓大賺68萬元！陸男從凌晨3點忙到晚上11點

香港特首拜年：靈活穩健推動向前

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

陸使館嗆日「別走回頭路」　若再賭一次！走軍國主義老路敗得更快

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

陳光復跌倒昏迷　醫揭「老人最常摔地點」：7類人要注意

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

新買椅墊放機車腳踏墊　新北男貪小便宜隨手摸走遭法辦

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

大陸熱門新聞

宇樹科技3登春晚！王興興透露「武術機器人」秘辛

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

陸客春節去哪裡？　赴日本腰斬、湧向這幾國

上春晚283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%

央視春晚節目曝光！　侯佩岑等8台灣藝人高唱《寶島戀歌》

陸使館嗆日：走軍國主義老路敗得更快

媳婦年前大掃除　竟掃出公公「整罐子彈」！

安徽爆紅傳統菜「霉豆腐」的前半生公開

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

私處小疙瘩拖成菜花狀！32歲男患HPV反覆治2年

劉家良骨灰被盜勒索2億元　警拘捕一男

為增肌連打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」

春節如何演化而來？　可追溯至「先秦夏曆」！

更多熱門

相關新聞

陸「反向春運」成新趨勢 父母出農村走向大城市與子女過年

陸「反向春運」成新趨勢 父母出農村走向大城市與子女過年

被稱為「最大規模人類遷徙行為」的大陸「春運」將於2月2日登場，今（2026）年預計全社會跨區域人員流動量上看95億人次，或創下歷史新高。隨著大陸運輸基建持續佈建，「反向春運」成為近年春運的新模式，越來越多父母選擇從農村或中小城市前往大城市，與子女一同過年，改變過去「返鄉團圓」的單向流動模式。

反向春運 粵港澳春節旅遊增30％

反向春運 粵港澳春節旅遊增30％

大陸2019「回家過年」仍是主流

大陸2019「回家過年」仍是主流

陸反向過年正夯　機票比火車便宜

陸反向過年正夯　機票比火車便宜

反向春運熱！老父親扛40kg香油進城

反向春運熱！老父親扛40kg香油進城

關鍵字：

反向春運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面