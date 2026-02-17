　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中客赴日銳減衝擊關西觀光　百貨飯店加速「去中國化」轉向台韓客

▲▼大阪難波商圈。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪難波商圈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中國春節連假於15日正式展開，往年日本觀光區總會湧入大批中國遊客，但今年情況卻大不同。受到日本首相高市早苗針對「台灣有事」的答辯影響，中國政府要求國民暫緩訪日，過去極度依賴中國市場的關西地區首當其衝，百貨與飯店業者也因此加速推動「脫離中國」的轉型，將目標轉向台灣、韓國及國內旅客。

中客銳減「洞太大」　大阪觀光局憂消失百萬人次

根據日本政府觀光局（JNTO）最新統計，去年12月訪日中國遊客數約為33萬人，較前一年同期重挫45%，且這股減少趨勢在今年初仍持續。大阪觀光局負責人指出，中客流失的衝擊力道極大，要填補這個缺口並非易事。

數據顯示，去年12月造訪大阪府的中國遊客推估僅17萬6千人，同比大減45%。大阪觀光局更憂心表示，去年造訪大阪的中客高達522萬5千人，若今年人數減半，消失的訪日人數將等同於去年一整年的韓國遊客人數（274萬4千人），損失極為慘重。

百貨業揮別「中國轉向」　大丸心齋橋改攻繁體中文

過去關西百貨業者為了迎合中國遊客，普遍採取「中國轉向」策略，針對中客喜好進行店鋪改裝與商品構成，如今卻面臨顯著衝擊。

根據日本百貨店協會統計，去年12月全國百貨的中客數與銷售額皆下滑約4成；其中大阪既有店鋪因免稅額大幅縮水，12月銷售額同比下降2.4%，跌幅高於全國平均。

不過，今年1月的速報數據出現反轉，包括阪急梅田本店、高島屋大阪店、大丸心齋橋店等，受惠於國內客增加，銷售額反而超越去年同期。

為此，大丸心齋橋店開始檢討過度依存中國的風險，轉向經營中國政府封鎖的Instagram等社群，並使用台灣與香港通用的繁體中文及英文、韓文加強宣傳，透過即時影片介紹櫃位與活動。

飯店業推動「多國籍化」　星野集團：擺脫亞洲依賴是關鍵

住宿行業也面臨轉型壓力，飯店業者正積極推動行銷「多國籍化」。大阪帝國飯店指出，1至3月的中國籍住客數同比大減8成，未來將鎖定去年世博會曾利用飯店的50國旅客，加速強化對中國以外國家的業務。

星野集團在大阪與京都的飯店則表現相對穩健，靠著韓國、台灣與國內客增加，成功抵銷中客缺口，1月住房率維持去年水準。星野集團代表星野佳路曾多次強調，日本要成為觀光立國，擺脫對中國等亞洲遊客的過度依賴是不可或缺的。

專家：轉向歐美新興市場　解決「觀光公害」契機

日本總合研究所關西經濟研究中心研究員藤山光雄分析，雖然中客佔整體訪日人數逾2成，但政治風險導致的波動不可無視，應視為爭取其他客源的契機。他建議，應優先鎖定停留天數長、消費額高的歐美旅客，以及經濟正快速成長的東南亞新興市場。

藤山光雄認為，降低對中客的依存度，除了能緩解特定區域的「過度旅遊」（觀光公害）問題，更有助於日本開發針對非中客族群的新型觀光內容，推動旅遊產業多元化發展。

