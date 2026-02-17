　
    • 　
>
地方 地方焦點

學甲慈濟宮發保生金幣迎馬年　南消三大宣導「馬到平安」

▲台南學甲慈濟宮大年初一發放馬年保生金幣，吸引大批信眾排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


農曆大年初一，台南學甲學甲慈濟宮舉辦馬年「保生金幣」發放活動，廟埕湧入大批信眾排隊領取，年味濃厚、喜氣洋洋。台南市政府消防局第三救災救護大隊學甲消防分隊把握人潮匯集契機，在廟前廣場展開走動式宣導，透過互動解說，將消防安全觀念送進民眾心中，盼信眾不只帶回福氣，也把平安一起帶回家。

活動中，消防人員向民眾說明地震發生時「趴下、掩護、穩住」三步驟避難要領，並示範如何固定家具、防止高處物品掉落；同時提醒居家瓦斯與用電安全檢查重點，鼓勵民眾準備緊急避難包，內含飲用水、乾糧、手電筒、行動電源及常備藥品等，以備不時之需。

由於冬季為一氧化碳中毒高風險期，消防人員特別提醒，使用熱水器務必保持通風，切勿門窗緊閉；並大力推廣裝設「住宅用火災警報器」，強調「早預警、早逃生」的重要性。此外，也提醒民眾出入百貨公司或宮廟等公共場所時，應先留意逃生動線，確認防火門與出口是否暢通，避免意外發生時慌亂無措。

針對春節民俗祭祀，消防單位再次宣導台南市全面禁止施放天燈，以免天燈飄落引發火警，呼籲民眾以更安全、環保的方式祈福；若施放爆竹煙火，應選購附有合格標示產品，並遵守相關規定，共同守護社區安全。


第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，學甲慈濟宮是地方重要信仰中心，馬年保生金幣發放吸引大量信眾，是推廣防災教育的最佳時機。近期氣溫變化劇烈，民眾使用電暖器與瓦斯熱水器頻繁，稍有疏忽就可能釀災，希望透過面對面宣導，讓信眾在領取金幣的同時，也把正確防災觀念帶回家。

消防局長楊宗林指出，消防局始終秉持「預防勝於搶救」理念，年節期間防火宣導不打烊，並持續針對符合資格住戶提供住警器補助，鼓勵民眾主動申請安裝，同時落實「人離火熄」廚房安全守則，降低火災風險。

台南市長黃偉哲表示，台南是文化底蘊深厚的城市，保障市民安居樂業是市府首要任務。在歡慶馬年的同時，防災工作更需要政府與市民攜手合作，呼籲大眾配合消防單位各項建議，共同營造安全無虞的生活環境，祝福市民「龍馬精神、平安順利」，度過一個平安喜樂的新春假期。

農曆大年初一是返鄉團圓的重要時刻，台南市消防局第三救災救護大隊把握人潮高峰，前往將軍區文衡殿進行防火宣導，文衡殿為將軍區重要信仰中心，已有300餘年歷史，每逢春節，外出遊子返鄉過平安橋、祈求新年順遂，吸引大批民眾前來參拜，廟埕人聲鼎沸、年味十足。

