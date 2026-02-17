　
政治

鄭麗文撞鐘抖動引熱議！　他親吐靈驗經歷：相信她也是有感應的

▲▼中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

記者崔至雲／台北報導

新北市金山法鼓山16日晚間舉辦「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，國民黨主席鄭麗文出席時，因手中握的紅線忽然兩度大力抖動，畫面引發網友熱議。對此，政治工作者周軒談起他的自身經驗，並表示，那是一種無來由的感覺，彷彿自己被一種無形的力量包圍，一切都放鬆了安全了，「我相信，她也是有感應的」。

鄭麗文昨晚與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人出席法鼓山除夕撞鐘20週年儀式，活動中一行人共同敲擊最後3響。然而鄭麗文在等待敲鐘時，手中紅繩突然震動，鄭麗文則是緊抓著紅繩、不讓紅繩脫手，不斷換手交握紅繩。在鐘聲敲下第108響之後，突然間鄭麗文手中紅繩又再度震動，且震動幅度極大，讓旁邊的鄧家基嚇了一跳，立刻伸手想扶一把。

對於鄭麗文的舉動，周軒直言，「法鼓山的靈驗，我是有經驗的」，今年1月左右，他一個人到了法鼓山的起源，北投農禪寺走走。那天週末，多得是來散步踏青的拍照的人們，他走著走著，望向水月道場，心就安靜了，然後，走進道場內，工作人員示意歡迎安靜禮佛，他走向佛前，雙手合十閉上雙眼，求佛保佑全家平安健康，感謝佛過去對他的庇佑，再張開眼的時候，突然間一陣鼻酸，眼眶突然濕了。

「那是一種無來由的感覺，彷彿自己被一種無形的力量包圍，一切都放鬆了安全了」，周軒說，他整個人就定在那大概5分鐘，所以看到昨天法鼓山敲響法華鐘聲祈福，鄭麗文發抖的影片，「我相信，她也是有感應的」，法華鐘，上面刻了一整部「妙法蓮華經」還有全部的「大悲咒」。因為聖嚴法師說，「我們要做一口法華鐘，來做為我們法鼓山整體佛法的象徵。除了法華經以外，這個鐘後面還有一卷《大悲咒》，拜法華鐘的時候就等於拜了一部《法華經》，撞一聲鐘就聽到整個法華經和大悲咒，這是無限光明的、無限希望的一口鐘。」

周軒表示，法華經，告訴大家「眾生皆能成佛」，大悲咒，持誦能「滅除一切惡業重罪」所以，與其說鄭麗文發抖是因為佛祖生氣，不如說，鄭麗文與生俱來的佛性在鐘聲中起到感應了，因為在佛的角度來看，不管你是國民黨主席還是誰，都是眾生，消除心中一切虛妄之後，都能成佛。

