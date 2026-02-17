　
地方 地方焦點

大年初一走入文衡殿　南消三大隊宣導防火守護香客安全

▲南消第三救災救護大隊大年初一前往將軍區文衡殿進行防火宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆大年初一是返鄉團圓的重要時刻，台南市消防局第三救災救護大隊把握人潮高峰，前往將軍區文衡殿進行防火宣導，文衡殿為將軍區重要信仰中心，已有300餘年歷史，每逢春節，外出遊子返鄉過平安橋、祈求新年順遂，吸引大批民眾前來參拜，廟埕人聲鼎沸、年味十足。

將軍消防分隊看準香客聚集時機，現場向民眾加強宣導多項居家安全重點，包括住宅用火災警報器的重要性、過年期間禁止施放天燈，以及施放爆竹煙火須遵守的相關規定；同時提醒寒流期間注意一氧化碳中毒風險，並呼籲民眾留意家中雜物堆放情形。

消防人員指出，近期部分住宅因雜物堆積過多，不僅提高火災發生機率，也容易阻礙逃生與救災動線，增加救援困難度。一旦發生意外，往往因通道受阻而延誤黃金救援時間，後果不堪設想。呼籲民眾趁著新春大掃除，儘早整理居家環境，確保逃生通道暢通無阻。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，年節期間用火、用電與瓦斯使用頻率大增，透過結合地方信仰活動加強宣導，更能有效提醒民眾重視居家安全。他強調，裝設住宅用火災警報器與定期清理雜物，是降低災害風險、提升救災效率的關鍵措施。

台南市政府消防局局長楊宗林也指出，冬季氣溫偏低，民眾使用熱水器、電暖器等設備機會增加，若門窗緊閉，容易提高一氧化碳中毒風險，務必注意室內通風，並遵守各項用火安全規定，共同守護家人生命財產安全。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動「預防重於搶救」的公共安全政策，透過消防單位在重要節慶及信仰活動場合強化宣導，讓防災觀念深入社區與家庭，期盼市民在新的一年平安順心、闔家安康，共同打造安全宜居的台南。

即／新北頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

即／新北頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

新北市三重區仁愛街225巷一處四層樓民宅，頂樓加蓋部分在大年初一突然起火燃燒，警消到場後發現現場民眾已經順利逃生，立刻緊急撲滅火勢，最後發現燃燒屋內雜物約40平方公尺，逃生的70歲女屋主被熱氣灼傷，左手臂有燒燙傷，由救護車送往新光醫院包紮。

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

春節祈福不忘防火南消北門消防走入南鯤鯓代天府宣導守平安

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春小小消防員嗨翻天

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春小小消防員嗨翻天

強化全民防災意識！南消推難包、計畫、CPR一次到位

強化全民防災意識！南消推難包、計畫、CPR一次到位

