「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

記者鄺郁庭／綜合報導

今天（17日）是赤馬年大年初一，家家戶戶忙著拜拜、走春。就有年輕人表示，等到自己這一代，他要停止所有的拜拜習俗。短短一句話，掀起正反兩派激辯。有的人力挺「斷在我身上」，也有人笑呼，「我覺得還是要稍微保留一下，總該給你個理由毫無限制的買零食堆在家裡。」

有網友在Threads感嘆，「等到了我這一代，我將停止所有的拜拜習俗。」就有人也超有感，「真的，尾牙聽老祖宗，沒有拿到大獎，不保佑我，還想我給你跪拜？」「等到了我這一代，我將沒有下一代。」「我媽放不下的『傳統』我幫她放下，等到我這一代，全部牌位裡的人都給我乖乖吃池上便當。」

還有網友表示，家裡已經沒在拜拜，「我阿公去年過世，家裡四位長輩都不在了，今年除夕我爸買鹽酥雞、我弟買披薩、我蒸我要吃的芋頭糕，我媽炸天婦羅，除了打掃啥也不做。」「我已經停了，如果心裡一直有那個人，沒有拜拜的儀式會怎樣嗎？」

也有人認為，「對，然後再來靠北每次過年，年味越來越淡。」「我覺得燒香拜拜的習俗還是該有，要不然台灣快沒自己節日的氣息了，但燒金紙真的可以省了。」還有網友認為要保留，但理由相當逗趣，「我覺得還是要稍微保留一下，總該給你個理由毫無限制的買零食堆在家裡。」