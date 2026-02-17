　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

▲▼2025乙巳年,新莊武聖廟,拜拜人潮,安太歲,點光明燈,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今天（17日）是赤馬年大年初一，家家戶戶忙著拜拜、走春。就有年輕人表示，等到自己這一代，他要停止所有的拜拜習俗。短短一句話，掀起正反兩派激辯。有的人力挺「斷在我身上」，也有人笑呼，「我覺得還是要稍微保留一下，總該給你個理由毫無限制的買零食堆在家裡。」

有網友在Threads感嘆，「等到了我這一代，我將停止所有的拜拜習俗。」就有人也超有感，「真的，尾牙聽老祖宗，沒有拿到大獎，不保佑我，還想我給你跪拜？」「等到了我這一代，我將沒有下一代。」「我媽放不下的『傳統』我幫她放下，等到我這一代，全部牌位裡的人都給我乖乖吃池上便當。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友表示，家裡已經沒在拜拜，「我阿公去年過世，家裡四位長輩都不在了，今年除夕我爸買鹽酥雞、我弟買披薩、我蒸我要吃的芋頭糕，我媽炸天婦羅，除了打掃啥也不做。」「我已經停了，如果心裡一直有那個人，沒有拜拜的儀式會怎樣嗎？」

也有人認為，「對，然後再來靠北每次過年，年味越來越淡。」「我覺得燒香拜拜的習俗還是該有，要不然台灣快沒自己節日的氣息了，但燒金紙真的可以省了。」還有網友認為要保留，但理由相當逗趣，「我覺得還是要稍微保留一下，總該給你個理由毫無限制的買零食堆在家裡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文撞鐘紅繩劇震　親回應：與神明互動不足為外人道
快訊／縣長發紅包摔下樓梯！當場無呼吸心跳　送醫急救
撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

輸到脫褲！過年打麻將「5大禁忌」一踩雷手氣秒變差

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

霍諾德徒手攀2樓「4人張手護駕」 網喊侮辱！內行解釋：必要的

「1習俗」被年輕人狂嫌！大票笑了勸保留：才有理由買零食

鈔能力圍爐！火爐旁擺一圈鈔票祭祖　阿伯曝超狂習俗：從小擺到大

明天北東濕涼「清晨探13度」　後天各地轉乾迎暖陽

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

明天省道估上午湧現車潮　重點壅塞路段一次看

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

新買椅墊放機車腳踏墊　新北男貪小便宜隨手摸走遭法辦

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」：讓我帶你回家

割頸案「乾哥被判12年」網喊修法！律師逆風：可能變成毫無標準

越南人為何超瘦？　醫揭「4大差異」：來台後反而胖爆

大年初一不能洗頭、煮飯？　陸網傳「年俗禁忌」專家揭祕

年菜加蔬果！豐盛少負擔　蘇清泉力推屏東水果蓮霧、棗子

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

生活熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

年終爽領2.5個月！他收「同事訊息」尷尬了

春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天

大年初一12生肖運勢曝！命理師揭財神方位

小姑紅包連2年2100元　網揭含義超棒

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

更多熱門

相關新聞

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

彰化有阿伯圍爐的時候，是在火爐旁邊擺錢排成一圈，沒有限制金額，而阿伯說這個鈔能力圍爐，是從小到大的習俗，也不知道起源是什麼，每年過年就照著以前的方法做。

「跩個258萬」被問為何不是347？內行人曝典故

「跩個258萬」被問為何不是347？內行人曝典故

初一洗澡「財運被洗掉」？新手媽1狀況超崩潰

初一洗澡「財運被洗掉」？新手媽1狀況超崩潰

過年聊天閃拷問　他1句話「長輩自己吵起來」

過年聊天閃拷問　他1句話「長輩自己吵起來」

包1000元給姪子　被長輩嫌「單數不吉利！」

包1000元給姪子　被長輩嫌「單數不吉利！」

關鍵字：

拜拜習俗年輕傳統過年Threads

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南鯤鯓國運籤出爐「名顯有意在中間」

豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂

夫點燃汽油慘亡！妻救出3代7口...90％燒傷搶命中

騎到一半公公闖進房！人妻崩潰到炸裂

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

年夜飯前就吵架！　阿嬤「你是外孫」怒離席

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

彩券行「一晚開7注」紅包　全台最旺

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

大年初一拜什麼神最對？

白沙屯除夕「四季籤」籤詩出爐！

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

更多

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面