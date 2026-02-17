劉家良骨灰被盜勒索2億元　警方拘捕一名男子

▲劉家良的骨灰被盜走。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港沙田寶福山存放多位已故名人的骨灰，包含張國榮、沈殿霞等，但去年11月卻傳出多具骨灰罈被盜，其中包含知名武術指導、導演劉家良的骨灰。香港警方15日表示，案件已定性為勒索，目前逮捕一名男子，依「串謀勒索」處理。

根據港媒報導，劉家良的遺孀翁靜晶日前在公開節目中表示，事發之後，她收到小偷發來的骨灰罈照片，逼迫她支付6000萬港元（約2.3億元新台幣）的贖金，否則就「灰飛煙滅」。

翁靜晶拒絕支付贖金，並報警公開此事，「可以說是無法無天了，怎麼可以公然掘墳？別說6000萬，我6塊錢都不會給，一分都不給。」

▼劉家良遺孀翁靜晶。（圖／翻攝紅星新聞）



香港警方15日表示，該案件定性為「勒索」，經調查後已拘捕一名男子，「該名男子已被控一項『串謀勒索』罪，案件已進入司法程序。」

翁靜晶也在15日透過直播證實，劉家良的骨灰已經尋回，為了避免夜長夢多，決定擇日海葬，將骨灰灑向大海。

劉家良為香港著名武術指導、導演與演員，出身武術世家，為洪拳宗師林世榮一脈傳人。早年投身影壇擔任武術指導，後於1970年代成為導演，主張「真功夫、真打實拍」，強調傳統南派武術精神與師承倫理。

他的代表作包括《少林三十六房》、《陸阿采與黃飛鴻》等，對香港功夫片發展影響深遠，被譽為「功夫片宗師」之一。2013年6月25日，劉家良因血癌在香港沙田仁安醫院病逝，時年76歲。