生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快衝溪州公園！「2026花在彰化」盛大開幕　看燈、賞花、吃美食

▲▼ 「2026花在彰化」盛大開幕！邀你走進在花城展開的時光之旅 。（圖／彰化縣府提供）

▲「2026花在彰化」盛大開幕！邀你走進在花城展開的時光之旅。（圖／彰化縣府提供，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

「2026花在彰化」於今(17)日在溪州公園盛大開幕，由彰化縣長王惠美親自主持。活動持續到3月1日，共13天，每日上午9時至下午6時免費入園，帶領大家走入「花城時旅」的夢幻世界。王縣長表示，「花在彰化」原本是為行銷田尾及永靖等花草苗木的地方活動，20年來一步步走向全台走春第一品牌，帶來龐大觀光效益。本次「花在彰化」主題是「花城時旅」，將20年來的情感、記憶以及對未來的想像融入，成為一場跨越時空的花海盛宴。邀請鄉親一起回娘家，在難忘的旅行中創造更多回憶。

王縣長推薦大家幾個必逛及必拍景點，在20週年的回憶互動牆，民眾可以上傳20年來曾經來過「花在彰化」的照片。照片就會即時呈現在電視牆上面，分享美好回憶，可以列印專屬紀念照。完成照片分享，還有機會抽中iPhone 17及多項農特產品。

▲▼ 「2026花在彰化」盛大開幕！邀你走進在花城展開的時光之旅 。（圖／彰化縣府提供）

其次，3大主題展區，主題館「流轉花境」透過繽紛花藝設計，引領大家回顧20年來的時光。從「花啟時分」走到「花漾未來式」；從農業生產到工業化發展；一直到永續再生，透過數位互動投影，用花卉串起土地、產業以及人的情感。小展館「植空間」則將花卉帶到生活場景，展現花卉多元運用，館內有食農教育及園藝手作DIY。並設置開放式多肉溫室，裝扮許多仙人掌跟多肉植物，整個空間彷彿充滿生命的可愛花園。另外，特別為上班族、長青族新增「園藝療育區」，讓民眾在綠意中放鬆、舒緩壓力，感受久違的舒暢。

▲▼ 「2026花在彰化」盛大開幕！邀你走進在花城展開的時光之旅 。（圖／彰化縣府提供）

最後，假日有9大假日主題活動，每個假日都有不同主題。今天是「療癒植感日」，後續還有「親子日」、「塗鴉日」、「探索日」與「寵物日」等等，並邀請來自巴西、摩納哥、日本，還有菲律賓的國際團隊演出，讓鄉親能夠欣賞到不同國家的藝術文化。園區也在「彰化優鮮」農產及「地方美食」市集推出「滿額送」及「兩倍券」等促銷活動，期盼讓民眾買得開心、吃得滿足。

另外，「2026月影燈季」在八卦山同步展出至3月1日，每天晚上5時30分至10時準時開燈，現場有馬戲主題燈、旋轉木馬與燈光秀，並首次推出Rody 與櫻桃小丸子「雙IP」，陪伴大家歡樂過新年。只要完成「花在彰化」、「月影燈季」、「員林燈會」任2個活動集章，還能抽iphone17等多項大獎。誠摯邀請全國鄉親蒞臨彰化看燈、賞花、吃美食，讓美好回憶在難忘的旅行中延續下去。

立委謝衣鳯表示，花在彰化是彰化農業的重要展現，彰化農業已與產業結合，進一步發展成永續產業。期盼未來共同努力，與彰化及台灣的經濟發展持續向前。

▲▼ 「2026花在彰化」盛大開幕！邀你走進在花城展開的時光之旅 。（圖／彰化縣府提供）

議員李俊諭表示，感謝王縣長的用心， 花在彰化發展越來越亮眼。這次20週年「花城時旅」，讓鄉親非常驚嘆。未來只要對地方發展有幫助的政策及建設，議會都會繼續支持。

溪州鄉長江淑芬代表致詞時表示，感謝王縣長多年來用心推動花在彰化，邀請鄉親把握2月17日至3月1日的活動期間，蒞臨彰化賞花走春。

彰化縣農會總幹事呂佩臻表示，誠摯邀請全國鄉親好朋友，蒞臨走春花在彰化。現場準備許多農特產品，希望鄉親來到這裡都能開心買。

農業處表示，感謝所有投入「2026花在彰化」的團隊與認養單位，包含彰化縣不動產建築開發商業同業公會、華暄綠能股份有限公司、星崙電業股份有限公司、台灣汽電共生股份有限公司、辰亞能源股份有限公司、永宜能源股份有限公司、鹿威風力發電股份有限公司、佳和國際事業有限公司、昌祝實業有限公司的大力支持，讓這場盛事得以順利推動。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

