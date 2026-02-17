初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

清晨還沒亮，香火味已先醒來。今（17）日丙午金馬年農曆大年初一午夜零時一到，擁有三百多年歷史的西螺福興宮廟門緩緩開啟，原本屏息等待的人群瞬間往前湧動。有人雙手合十、有人抱著孩子、也有人拎著供品，只為在新年第一刻向媽祖稟報心願。廟方估算，光是凌晨開門後短短時間，就湧入約25萬人次，把整個廟埕與周邊街道擠得水洩不通。

▲擁有三百多年歷史的西螺福興宮廟。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

開廟門後，排隊領取象徵好運的美金紅包，更是把人潮拉成一條長龍，隊伍沿著街道蜿蜒，從廟前一路繞行主要路段再回到後門，綿延超過600公尺，遠看像一條會呼吸的人海。香爐前煙霧裊裊，信眾一柱一柱插香，口中默念平安健康、事業順利。有人說每年都來報到，也有人第一次體驗，被眼前陣仗震得直呼「像跨年現場」。

天剛破曉，在這大年初一，台灣民間信仰習俗，許多民眾會在今日起一大早到宮廟上香祈求新的一年平安、健康又順利後，再到親友家中拜年。西螺福興宮廟埕設置祈福燈區與鑾轎七星橋，信眾排隊鑽轎底、過橋祈福，一步一願望；廟內香客潮整日不斷，點燈區、供桌、拜殿幾乎沒有空檔。

廟方透露，今年除夕夜人潮就已衝破25萬人，若以往年成長幅度推估，從除夕到初一總人次可望突破30萬，甚至上看35萬，熱度直逼大型演唱會等級。廟方以AI辨識統計系統統計，今年人潮更早湧現，顯示新春祈福習俗在雲林縣依舊火熱。對許多信眾來說，這不只是拜拜，而是一種過年的儀式感先向神明報到，再開始走春拜年，才算真正跨進新的一年。