社會 社會焦點 保障人權

跨界轉職！保三正妹大隊長任資策會總監　率隊搶下3000萬標案

▲▼ ▲▼ 張伊君 。（圖／張伊君提供）

▲張伊君。（圖／張伊君提供）

文／中央社

前保三總隊刑事警察大隊長張伊君靠著台大博士學歷及科偵能力，今年跨界成為資策會人工智慧研究院總監；曾獲「單車美型女」冠軍的她一鳴驚人，首戰就拿下智慧交通標案大單。

從警19年的張伊君長期從事刑事工作，熱愛運動的她曾代表所屬自行車隊參加雜誌社舉辦的「單車美型女」選拔活動，憑藉健康亮麗外型奪冠；好學的她不斷在職進修，順利取得台灣大學資管系博士學位。

▲▼ 張伊君 。（圖／邱中岳翻攝）

張伊君擅長科技辦案，近年陸續偵破北投溫泉偷拍案和演唱會黃牛集團等案，去年中升任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長，年底即申請提早退休，今年元月轉任資策會人工智慧（AI）研究院總監，引發各界關注。

張伊君告訴中央社記者，這次跨界轉職契機，是透過友人引薦認識資策會人工智慧研究院長戴偉峻，在得知她學歷背景和職業後，認為有助單位在AI領域的拓展，雙方經會談3次後敲定合作。

過去也曾面臨科技業和學界挖角，但張伊君表示，因熱愛警察工作而持續待在警界服務，進入保三後也已擬定工作計劃，希望提升隊上科偵能力，沒想到計劃趕不上變化，還沒看到執行成果就離開，「畢業」當天還不捨在隊上落淚。

▲▼ 張伊君 。（圖／邱中岳翻攝）

談到這次動念轉職原因，張伊君認為，警察工作不脫偵查案件和給予相關機關治安建議；但資策會向來為政府顧問角色，協助機關推動數位政策發展和產業轉型，加上適逢AI新浪潮，工作面向更高、更廣也更深，可以走在科技的前端，人生下半場希望可以做不一樣的事情。

她提到，面對新職挑戰也有焦慮，因為是全新單位，工作內容和接觸面向都和以往不同，除要研究AI發展、協助單位導入使用，從無到有建置和應用，還要負責提案、投標評選，自然也有業績壓力，和警察偵查工作完全不一樣。

張伊君笑說，到新單位第2週就率隊提案簡報，並一舉順利取得逾新台幣3000萬元的標案，主要內容是推動智慧城市的智慧交通，透過團隊先前努力耕耘，自己上任後也戮力完成，這個成果帶來滿滿成就感。

▲▼ 張伊君 。（圖／邱中岳翻攝）

她認為，警界工作訓練可建立強烈責任心和執行力，且不分日夜、使命必達，各種場面和危機應對處理都可游刃有餘；只要自己想清楚，機會來了就勇敢轉身，但也要有心理準備面對辛苦的挑戰，家人和另一半都支持她開拓不同視野。

張伊君為台大資管系博士、中央警察大學交通管理所碩士、台北大學經濟系畢業；曾任國道公路警察局巡官，警政署刑事局資訊科偵查員、公關室股長、預防科股長、偵查第九大隊隊長、警政署保三總隊刑事警察大隊大隊長。

張伊君另曾任海巡署特考班授課講師、移民署犯罪偵查授課講師、國家安全特考班授課講師，以及警政署警正班、警佐班、特考班講師，中央警察大學刑事警察系兼任助理教授。

02/16

撞死名醫！　公車司機判1年半緩刑5年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

屋主監視器揪賊！50歲男深夜潛民宅藏匿　里港警10分鐘內逮獲

小年夜疑碰瓷不成暴走！單車男石頭砸車打人　監視器揪超瞎行徑

零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

除夕凌晨不平靜！　休旅車突冒大火

