大陸 大陸焦點 特派現場

春節代客餵貓大賺68萬元！陸男從凌晨3點忙到晚上11點

▲▼春節代客餵貓大賺68萬元！陸男從凌晨3點忙到晚上11點。（圖／翻攝微博）

▲春節期間，上門餵貓的需求倍增。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

春節期間，代客上門餵寵的需求大幅成長，上海一名男子今年與團隊在20多天內已完成2000多單，光是餵貓的收入就能有16萬元人民幣（約68萬元新台幣）的收入。

根據陸媒報導，桓聰是一名1991年出生的寵物業從業者，已深耕上門餵貓業務9年，今年春節，疊加節前節後20多天，他與團隊共完成上門餵貓訂單約2000單；其中，他獨自承擔約1000單，與4名員工共同支撐起春節期間上海留守寵物的照料需求。

桓聰說，9年前入行時，約200名客戶中僅12人有上門餵貓需求，而如今需求成倍增長，在上海，他的客戶主要為外來務工人群，今年春節訂單中，80%以上為返鄉客戶，約10%為錯峰出遊人群。

▼除了餵貓，服務內容還涵蓋鏟屎、餵藥等。（圖／CFP）

▲▼貓,逗貓,逗貓棒,貓玩具,寵物玩具。（圖／CFP）

桓聰指出，春節期間，他每天凌晨3點出門，忙到晚上10點甚至11點，日均睡眠只有三、四小時，最多一天可完成55單。每單服務10至15分鐘，涵蓋鏟屎、添糧換水、觀察貓咪健康狀況，以及檢查門窗電器、帶走垃圾等；餵藥、剪指甲等額外需求，只要不過分，都免費完成。

桓聰說，在價格方面，他長期堅持中高端路線：嘉定地區60至80元一次，其他區域100元一次，距離較遠或貓咪數量較多則為200元一次，9年未漲價。

桓聰還說，儘管市場價格已被壓低至二、三十元一單，仍有不少客戶持續選擇其服務，「今年春節的上門餵貓訂單，相比去年的270家，目前已接到320多家，漲幅18%，預計春節結束能達到25%的漲幅，單單上門餵貓的收入，預計就能有16萬元。」

02/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

春節代客餵貓大賺68萬元！陸男從凌晨3點忙到晚上11點

千條奶凍捲免費吃　宜蘭慈皇宮初一起連發5天

