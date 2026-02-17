南鯤鯓代天府擲筊請示吉祥字曝光　呼應國運籤象徵台灣走出陰霾

▲台南南鯤鯓代天府大年初一抽出丙午年國運籤，第13號籤被解讀為「中上上」吉兆。（記者林東良翻攝，下同）

台南

台南北門南鯤鯓代天府大年初一循例抽出丙午（馬）年國運籤，今年為第13號籤，籤詩內容為「名顯有意在中間、不須祈禱心自安、看看早晚日過後、即時得意在其間。」廟方總幹事侯賢名解讀，這是一支「中上上」籤，象徵馬年台灣經濟與民生運勢穩健向上，是繁榮發展的一年。

▲廟方總幹事侯賢名表示，籤詩意示馬年經濟與民生運勢向好，股市表現可期，台灣今年是「旺」年。

南鯤鯓代天府每年大年初一抽國運籤，向來備受各界關注。今年抽出的第13號籤，字面意涵吉祥，侯賢名指出，「名顯有意在中間」代表成果會很快顯現，尤其在經濟表現上，有機會立即看到成效，股市表現值得期待；「不須祈禱心自安」則象徵整體大環境穩定向好，民眾只要腳踏實地、努力打拚，自然能收穫成果。

侯賢名進一步表示，國家整體發展若穩健向上，民生自然改善，GDP成長率有望優於去年，產業動能持續回溫，人民生活品質也將隨之提升。他直言，「國家好、經濟好，人民就會好」，只要全民齊心打拚，馬年一定「旺」起來。

值得一提的是，今年向王爺擲筊請示的吉祥字為「旺」，與籤詩意象相互呼應，象徵台灣國運走出陰霾，新的一年將迎來轉機與成長契機。廟方強調，籤詩雖為象徵，但也提醒社會各界把握時機、審慎應對，方能在順勢中創造更大的成果。

每逢新春抽國運籤，不僅是宗教儀式，更是社會情緒的溫度計。今年「中上上」的吉兆，為馬年揭開序幕，也為民眾注入一股信心與期待。