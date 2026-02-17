為人母的第一個春節　黃瀞瑩PO孩子熟睡照宣布競選連任

▲台北市議員黃瀞瑩。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨台北市議員黃瀞瑩上月成為人母，她今（17日）在農曆大年初一表示，離開月子中心後，擠奶、餵奶、換尿布、哄睡，每三小時一次輪迴，連「睡飽」都是一種奢望，但只要看著孩子熟睡的小臉蛋，所有的辛苦彷彿瞬間煙消雲散，只希望孩子能平安健康、快樂長大，在這個動盪的時代裡，學會愛人，也擁有被愛的幸福，而這份初衷，也讓她更有動力守護我們的下一代。

黃瀞瑩今天在臉書表示，「手抱孩兒，才知父母時。以前聽這句台語俗諺總覺得很遙遠，直到這兩個多月，我才真正體會其中的重量。離開月子中心後的日子，生活變成了『碎片』的循環：擠奶、餵奶、換尿布、哄睡。每三小時一次的輪迴，別說自我空間，連『睡飽』都是一種奢望」。

但黃瀞瑩說，每當疲憊崩潰之際，她只要看著孩子熟睡的小臉蛋，那紅通通又嫩嘟嘟的臉頰，所有的辛苦彷彿瞬間煙消雲散；她身為母親，心願其實很單純：只希望孩子能平安健康、快樂長大，在這個動盪的時代裡，學會愛人，也擁有被愛的幸福，而這份初衷，也讓她更有動力守護我們的下一代。

黃瀞瑩表示，雖然這段時間她在照顧孩子，但服務從未間斷，感謝團隊夥伴持續在地方會勘、協調；更感謝一群無私的志工，犧牲假期走進市場，替我將春聯與年節祝福送到士林、北投的街頭巷尾。

黃瀞瑩說，「2026年是充滿挑戰的一年。我將再次代表台灣民眾黨，爭取士林、北投市議員連任。這不只是對過去四年問政與服務的檢驗，更是我對這片土地的承諾。無論是教育育兒、特教權益、高齡駕駛或居住正義，我都全力以赴；從七虎球場修復到士北科交通改善，每一項監督都是為了更好的未來」。

民眾黨去年10月底已公布第一波2026縣市議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，新竹市東區李國璋、宋品瑩，以及新竹市香山區葉國文，其中僅葉國文非現任議員。