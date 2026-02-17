5.2億天價成交！　超稀有「插畫家皮卡丘」刷新世界紀錄

▲由美國網紅、摔角巨星羅根保羅所擁有的「插畫家皮卡丘」卡片，以1650萬美元落槌成交。（圖／翻攝自IG／＠loganpaul）



記者張方瑀／綜合報導

全球寶可夢迷與收藏家注意了！一張被譽為「聖杯級」的稀有寶可夢卡片，近日在國際拍賣會上以驚人的1650萬美元（約新台幣5.2億元）天價成交。這張由美國網紅、摔角巨星羅根保羅（Logan Paul）所擁有的「插畫家皮卡丘」卡片，不僅再度刷新寶可夢卡牌的交易紀錄，更成為史上拍賣價最高的集換式卡牌。

41天激烈競標 5.2億台幣天價結標

綜合外電報導，這場拍賣由知名拍賣行Goldin Auctions主辦，經過長達41天的線上競標，最終於16日正式落槌。金氏世界紀錄認證官卡森（Sarah Casson）也親自出席這場在YouTube直播的結標儀式。

卡森現場證實，這張卡片的成交價不僅大幅打破了寶可夢卡的既有紀錄，更刷新了所有種類集換式卡牌在拍賣史上的最高金額，正式登頂成為「卡王」。

摔角巨星曾戴它上場 「鑲鑽項鍊」吸睛度破表

這張傳奇卡片的前主人羅根保羅最初是在2021年以527.5萬美元（約新台幣1.6億元）購入，當時就已創下金氏世界紀錄。

為了展現對這張卡片的熱愛，羅根保羅後來特別訂製了鑲鑽項鍊與專屬保護盒，並在2022年的世界摔角娛樂年度盛事「摔角狂熱 38」（WrestleMania 38）大賽中佩戴登場，引發全球話題。

It’s held in an $80k custom diamond pendant with a Pokéball bail. This is the pinnacle of Pokémon.



YouTube video coming later this month pic.twitter.com/el7lMOS0q3 — Logan Paul (@LoganPaul) April 4, 2022

在拍賣結束後，羅根保羅親手將這張價值連城的卡片掛在得標者A.J.史卡拉穆奇（A.J. Scaramucci）的脖子上，並驚呼，「我的天啊，這真的太瘋狂了！」

據了解，A.J.史卡拉穆奇是一名風險投資家，其父親為前白宮通訊聯絡主任安東尼．史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）。

全球僅存數十張 唯一「滿分10分」夢幻逸品

這張「插畫家皮卡丘」卡片之所以如此珍貴，是因為它是皮卡丘原創設計師西田敦子在1998年為一場插畫競賽所繪製，當時僅發放給獲獎者。

據信全球目前僅存數十張，而羅根保羅擁有的這一張，更是目前已知唯一獲得專業評級鑑定為10分滿分（Gem Mint 10）的極品，稀有程度難以想像。