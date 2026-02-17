　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5.2億天價成交！　超稀有「插畫家皮卡丘」刷新世界紀錄

▲▼這張由美國網紅、摔角巨星羅根保羅（Logan Paul）所擁有的「插畫家皮卡丘」卡片，不僅再度刷新寶可夢卡牌的交易紀錄，更成為史上拍賣價最高的集換式卡牌。（圖／翻攝自IG／＠loganpaul）

▲由美國網紅、摔角巨星羅根保羅所擁有的「插畫家皮卡丘」卡片，以1650萬美元落槌成交。（圖／翻攝自IG／＠loganpaul）

記者張方瑀／綜合報導

全球寶可夢迷與收藏家注意了！一張被譽為「聖杯級」的稀有寶可夢卡片，近日在國際拍賣會上以驚人的1650萬美元（約新台幣5.2億元）天價成交。這張由美國網紅、摔角巨星羅根保羅（Logan Paul）所擁有的「插畫家皮卡丘」卡片，不僅再度刷新寶可夢卡牌的交易紀錄，更成為史上拍賣價最高的集換式卡牌。

41天激烈競標　5.2億台幣天價結標

綜合外電報導，這場拍賣由知名拍賣行Goldin Auctions主辦，經過長達41天的線上競標，最終於16日正式落槌。金氏世界紀錄認證官卡森（Sarah Casson）也親自出席這場在YouTube直播的結標儀式。

卡森現場證實，這張卡片的成交價不僅大幅打破了寶可夢卡的既有紀錄，更刷新了所有種類集換式卡牌在拍賣史上的最高金額，正式登頂成為「卡王」。

摔角巨星曾戴它上場　「鑲鑽項鍊」吸睛度破表

這張傳奇卡片的前主人羅根保羅最初是在2021年以527.5萬美元（約新台幣1.6億元）購入，當時就已創下金氏世界紀錄。

為了展現對這張卡片的熱愛，羅根保羅後來特別訂製了鑲鑽項鍊與專屬保護盒，並在2022年的世界摔角娛樂年度盛事「摔角狂熱 38」（WrestleMania 38）大賽中佩戴登場，引發全球話題。

在拍賣結束後，羅根保羅親手將這張價值連城的卡片掛在得標者A.J.史卡拉穆奇（A.J. Scaramucci）的脖子上，並驚呼，「我的天啊，這真的太瘋狂了！」

據了解，A.J.史卡拉穆奇是一名風險投資家，其父親為前白宮通訊聯絡主任安東尼．史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）。

全球僅存數十張　唯一「滿分10分」夢幻逸品

這張「插畫家皮卡丘」卡片之所以如此珍貴，是因為它是皮卡丘原創設計師西田敦子在1998年為一場插畫競賽所繪製，當時僅發放給獲獎者。

據信全球目前僅存數十張，而羅根保羅擁有的這一張，更是目前已知唯一獲得專業評級鑑定為10分滿分（Gem Mint 10）的極品，稀有程度難以想像。

02/16 全台詐欺最新數據

西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包
安孝燮「 Happy Korean Lunar New Ye
蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　脫口罩真面目曝
樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　惡化現況

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

春聯政治學！　藍綠人氣王春聯被瘋搶「黃牛價格曝」

農曆新年家家戶戶貼春聯，許多政治人物會應景自製春聯，向民眾拜年。但即便是免費發放的春聯，也會有「黃牛」領取後到網路上轉賣，而立法院長韓國瑜自2018年掀起韓流後，已經蟬聯數屆春聯人氣王，今年發送的「馬上幸福」春聯一般版要價約30至100元、限量的Q版則是250元至1000元不等。而綠委兼任中華職棒會長蔡其昌發行的台灣尚勇春聯詢問度同樣高，在拍賣網站要價約50至250元。

寶可夢中國聯名商品「驚傳全面下架」

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

《寶可夢》彈珠台要來了

AI僅用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲

寶可夢皮卡丘拍賣羅根保羅卡牌插畫家皮卡丘

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

