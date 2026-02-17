國道「紫爆」多路段湧車潮　3起事故影響車流

▲國道多處路段截至中午湧現車潮。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為大年初一，國道上午發生3起事故影響車流，截至中午12時，多處路段湧入車潮，其中，國1王田-彰化系統南向路段「紫爆」，時速僅15公里，高速公路局預判，下午國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等11處為重點壅塞路段。

截至中午12時，國道不少路段出現車潮，北部地區國1高架汐止端-汐止系統北向路段時速35公里、高架楊梅端-湖口南向路段時速30公里、國3樹林-高原南向路段、茄苳-香山南向路段時速均30公里左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中部地區國1王田-彰化系統南向路段「紫爆」，時速僅15公里、國3草屯-中興系統南向路段時速27公里；南部地區國1大灣-永康、岡山-高科北向路段時速39公里、國10燕巢-燕巢系統東向路段時速僅34公里。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為37.1百萬車公里，預估今天交通量為122百萬車公里，上午西部國道車流於6時起逐步湧現，壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、南屯至彰化；國1北向仁德至台南系統、東湖至汐止；國3南向三鶯至高原、快官至霧峰系統；國3北向安坑至木柵。

▲國1北向324.2公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

高公局指出，今天上午9時07分於國1北向324.2公里處發生2輛小客車追撞事故，於9時24分排除，造成後方車流回堵3公里；9時33分於國1南向190.1公里處發生2輛小客車追撞事故，於9時40分排除，造成後方車流回堵3公里；10時24分於國8東向12.7公里處發生2小客車追撞事故，於10時50分排除，造成後方車流回堵4公里，均影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向東草屯-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。