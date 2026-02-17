死語復興！「跩個258萬」被問為何不是347？　內行人解析曝典故

▲近期有網友發文詢問，「跩個二五八萬」，為何是二五八？內行人跳出來解釋；示意圖。（Pixabay／Image by Jan Vašek）

圖文／鏡週刊

近期不少台灣網友流行起「死語復興運動」，希望過往台灣的流行語能更讓更多年輕人知道，諸如「LKK」、「瞎趴」、「莊孝維」、「哇哩咧」、「涼拌炒雞蛋」等，其中最近有網友提及「跩個二五八萬」，為何是二五八？不少內行人解析是來自麻將，「聽三洞」胡牌率最高。

近日有網友以「死語復興運動」標籤於Threads發文詢問，某天在路邊聽到有行人抱怨他人「每次都一副跩個二五八萬的臉」，這句久違的俚語讓他突然陷入思考，「所以為什麼是二五八？三四七不行嗎？」貼文曝光後，立刻吸引其他人熱烈回應，不懂麻將的網友坦言不清楚，「我也是學了怎麼打麻將才理解這個說法的真意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣俚語「跩個二五八萬」，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

有內行的網友說明「258萬是麻將用語，聽三張，很容易胡牌」「為什麼不是147或369是因為胡牌機率會比258低一點，19一般先丟，所以28較容易糊也比較難閃」、「跩個二五八萬之餘，還可以跩個三六九筒、一四七條」、「我都說跩個三六九餅」，其他人笑說「果然這樓大多在打麻將聽牌」、「你是不是不會打麻將？」

也有網友說明「三四七萬不行，這是有典故的！從前從前，有一個人打牌拿到了，一一三四五六七萬，他知道自己一口氣聽了二五八萬，當下跩到不行，蓋牌起立，結果下一手就放槍，被朋友開牌嘴爆：『弱雞笑死，難怪剛剛在那邊跩個二五八萬的』，這就是跩個二五八萬的由來」。獲得另名網友認同「這是真的。我爸爸也是這樣跟我講」。



更多鏡週刊報導

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

女星患腦瘤術後竟顏面失調 哭不出眼淚崩潰了！抗癌6年終迎好消息

他拋1數學題目「高中生秒答」 網友：去美國是天才在台灣只能重修