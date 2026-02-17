　
死語復興！「跩個258萬」被問為何不是347？　內行人解析曝典故

近期有網友發文詢問，「跩個二五八萬」，為何是二五八？內行人跳出來解釋；示意圖。（Pixabay／Image by Jan Vašek）

近期有網友發文詢問，「跩個二五八萬」，為何是二五八？內行人跳出來解釋；示意圖。（Pixabay／Image by Jan Vašek）

圖文／鏡週刊

近期不少台灣網友流行起「死語復興運動」，希望過往台灣的流行語能更讓更多年輕人知道，諸如「LKK」、「瞎趴」、「莊孝維」、「哇哩咧」、「涼拌炒雞蛋」等，其中最近有網友提及「跩個二五八萬」，為何是二五八？不少內行人解析是來自麻將，「聽三洞」胡牌率最高。

近日有網友以「死語復興運動」標籤於Threads發文詢問，某天在路邊聽到有行人抱怨他人「每次都一副跩個二五八萬的臉」，這句久違的俚語讓他突然陷入思考，「所以為什麼是二五八？三四七不行嗎？」貼文曝光後，立刻吸引其他人熱烈回應，不懂麻將的網友坦言不清楚，「我也是學了怎麼打麻將才理解這個說法的真意。」

台灣俚語「跩個二五八萬」，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

台灣俚語「跩個二五八萬」，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

有內行的網友說明「258萬是麻將用語，聽三張，很容易胡牌」「為什麼不是147或369是因為胡牌機率會比258低一點，19一般先丟，所以28較容易糊也比較難閃」、「跩個二五八萬之餘，還可以跩個三六九筒、一四七條」、「我都說跩個三六九餅」，其他人笑說「果然這樓大多在打麻將聽牌」、「你是不是不會打麻將？」

也有網友說明「三四七萬不行，這是有典故的！從前從前，有一個人打牌拿到了，一一三四五六七萬，他知道自己一口氣聽了二五八萬，當下跩到不行，蓋牌起立，結果下一手就放槍，被朋友開牌嘴爆：『弱雞笑死，難怪剛剛在那邊跩個二五八萬的』，這就是跩個二五八萬的由來」。獲得另名網友認同「這是真的。我爸爸也是這樣跟我講」。


跟著台積電發財！　他發現「1差異」晉身上市老董

看好南科購買力勝過高雄，率先插旗台南九份子，該區8年來房價漲幅高達167％。身家暴增後，他入主上市公司太普高。

台積電還沒宣布熊本地價先飆2倍　台灣建商狂掃6000坪

美魔女嫁「32歲鮮肉尪」真實年紀引暴動

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心

業配小宅落差大！Joeman開箱3個月只賣1戶

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

