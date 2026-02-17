陸使館嗆日「別走回頭路」　若再賭一次！走軍國主義老路敗得更快

▲從東京審判80周年看中日安保博弈，陸駐日使館嚴厲警告日方勿走「存亡危機」侵略回頭路。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國駐日本使館發言人近日針對日方「交涉」公開答記者問，嚴詞駁斥日本外務省日前就中方在慕尼黑安全會議上的安保政策發言所提出的質疑，並且指出「如果要走回頭路（軍國主義），那是自取滅亡。如果再賭一次，只會敗得更快。」

發言人直指日方的交涉內容「歪曲事實、顛倒黑白、純屬狡辯」，完全於理不通，中方對此已予以駁回。

發言人強調，王毅外長的談話擲地有聲、激濁揚清，清楚闡明了中方的嚴正立場，並明確表達維護國家核心利益的堅定決心，展現了捍衛國際公平正義與和平穩定的責任擔當。

發言人反問日方，日本現職首相戰後80年來首次公開聲稱台海有事構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，難道不是事實嗎？

發言人繼續反問，德國戰後對法西斯進行了全面清算，而日本卻把甲級戰犯作為「英靈」供奉在靖國神社，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，難道不是事實嗎？日本當年以「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略，對美國實施襲擊，難道不是事實嗎？

適逢東京審判開庭80周年，發言人指出，當年日本以此藉口發動對外侵略，最終遭到可恥失敗。

發言人嚴正表示，「如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只會敗得更快，輸得更慘！一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。」