政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發射架掛載魚叉攻船飛彈　海軍開箱「逢甲軍艦」武器裝備

記者蘇靖宸／台北報導

為因應區域安全情勢變化與多元威脅樣態，海軍成功級飛彈巡防艦「逢甲軍艦」（舷號：PFG-1115）持續強化整體戰備整備與實戰化訓練，展現海上即時應處能力，確保各項作戰任務順遂。海軍今（17日）展示逢甲軍艦的武器裝備，包括MK-13飛彈發射架、76快砲與方陣快砲等，其中76快砲為全自動控制的高、平兩用火砲，可精準對空中及水面目標實施射擊，最大有效距離約1.2萬碼。

▲海軍146艦隊逢甲軍艦。（圖／軍聞社提供）

▲海軍146艦隊逢甲軍艦。（圖／軍聞社提供）

海軍指出，逢甲軍艦原為美軍派里級巡防艦，艦長453呎、艦寬74呎，最大吃水26呎，最高速率28節；於民國106年接艦返國後，107年正式成軍並納編海軍146艦隊。艦上官兵依海軍整體防衛構想指導，落實平戰轉換與戰備演練，透過制度化訓練流程與實務驗證，持續精進艦艇在海域環境的緊急應變與協同作戰能力。

海軍說，在武器裝備方面，逢甲軍艦配備MK-13飛彈發射架，可依作戰需求搭載標準一型防空飛彈、魚叉攻船飛彈，具備360度旋轉射擊能力，提升防空與反艦作戰效能；另76快砲與方陣快砲，形成中、近程火力防護網，對空中與水面威脅提供即時防禦，強化艦艇生存力與作戰持續性。

▲MK-13飛彈發射架，可提供標準一型防空飛彈及魚叉攻船飛彈儲存、選彈、指向及發射功能，可精準攻擊空中或水上目標。（圖／軍聞社提供）

▲MK-13飛彈發射架可提供標準一型防空飛彈及魚叉攻船飛彈儲存、選彈、指向及發射功能，可精準攻擊空中或水上目標。（圖／軍聞社提供）

海軍表示，反潛作戰方面，逢甲軍艦搭載MK-32魚雷發射管與MK-46魚雷，結合AN/SQQ-89水下戰鬥系統，整合被動拖曳式聲納與聲標系統，能即時蒐集水下情資並判讀威脅，執行精準反制；同時配備MK-36干擾彈發射系統，強化對來襲飛彈的被動防護能力，完善全艦整體防衛架構。

逢甲軍艦艦長劉上校表示，逢甲軍艦自民國107年11月8日成軍迄今，在全艦官兵同心協力、全力以赴下圓滿完成無數次重大演訓，以及各類海上狀況應處。未來，全艦官兵將持續堅守崗位，以專業與信念守護海疆，維護國家尊嚴與和平。

▲76快砲，全自動控制之高、平兩用火砲，可精準對空中及水面目標實施射擊，最大有效距離約1.2萬碼。（圖／軍聞社提供）

▲76快砲為全自動控制的高、平兩用火砲，可精準對空中及水面目標實施射擊，最大有效距離約1.2萬碼。（圖／軍聞社提供）

▲MK-32魚雷發射管，可裝載MK-46魚雷，除具備自動搜索敵方潛艦能力，並可有效打擊敵方潛艦。（圖／軍聞社提供）

▲MK-32魚雷發射管可裝載MK-46魚雷，除具備自動搜索敵方潛艦能力，並可有效打擊敵方潛艦。（圖／軍聞社提供）

▲海軍逢甲軍艦上的MK-36干擾彈發射系統，屬被動式防衛系統，針對來襲飛彈的飛彈尋標器達到緊急替鎖之功能。（圖／軍聞社提供）

▲海軍逢甲軍艦上的MK-36干擾彈發射系統，屬被動式防衛系統，針對來襲飛彈的飛彈尋標器達到緊急替鎖之功能。（圖／軍聞社提供）

▼方陣快砲具備紅外線熱顯像儀及自動追蹤功能，針對空中慢速目標及水面目標進行搜索及交戰，有效射程達2,000碼以上。（圖／軍聞社提供）

▼海軍逢甲軍艦上的「方陣快砲」，具備紅外線熱顯像儀及自動追蹤功能，針對空中慢速目標及水面目標進行搜索及交戰，有效射程達2,000碼以上。（圖／軍聞社提供）

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

我國首艘國造潛艦「海鯤號」昨日駛出高雄港進行首次「淺水潛航」測試，並於晚間6時30分順利完成計畫項目返航，寫下國防自主的里程碑。對此，民進黨立委林俊憲直言，就在國防自主持續往前邁進時，藍白卻仍在立法院反覆封殺、拖延國防相關預算，嘴上高喊監督，實際上卻讓國防建設卡關，讓站在第一線的官兵深陷風險。

海軍春節戰備操演！海上阻絕爆破震撼人心　T112狙擊槍也公開亮相

海軍春節戰備操演！海上阻絕爆破震撼人心　T112狙擊槍也公開亮相

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝：骨頭都刺痛

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝：骨頭都刺痛

海軍逢甲軍艦逢甲艦76快砲方陣快砲MK-13飛彈

