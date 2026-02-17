閃婚蒙面女子！　27歲男婚禮揭面紗才知是「愛妻是鬍鬚男」

▲受害男子直到婚禮當天揭開面紗，才知妻子是男兒身 。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

印尼南蘇拉威西省近日驚爆離譜騙婚事件，當地一名27歲男子「MR」透過TikTok認識一名自稱「薇迪亞‧穆斯達里法」（Widya Musdalifah）的女網友，兩人交往短短1個月他便閃電求婚，豈料婚禮當天掀開面紗後，才發現新娘竟是滿臉鬍渣的25歲男子蘇特帕特里，新郎家屬當場暴怒圍毆騙子。

根據當地媒體披露，蘇特帕特里在網路上偽裝女性身分，與MR發展出網路戀情。交往期間他始終以面紗遮臉，視訊通話時還刻意變聲，成功騙過對方。為了博取信任，他甚至帶MR到墓園，謊稱雙親長眠於此，營造孤苦無依形象，最終促使對方主動求婚。

兩人2025年8月在賓朗（Pinrang Regency）縣舉辦婚禮時，村長與宗教官員依照程序要求新娘出示身分證件，但蘇特帕特里無法提出有效證明，引發MR家屬起疑。眾人隨即強行扯下面紗，真相曝光後現場一片譁然。

賓客與新郎親屬看見原本要進門的媳婦變成留著鬍子的男性，情緒失控當場動手毆打嫌犯。警方到場時更一度遭憤怒群眾阻擋，直到情緒稍微平息後才成功將嫌犯帶走。

警方初步調查指出，蘇特帕特里在交往期間以生活費名義，向MR詐得約2800萬印尼盾（約新台幣5.2萬元）。目前嫌犯已被依詐騙及偽造身分罪嫌移送法辦，將依印尼刑法第378條與第372條偵辦。警方另透露，嫌犯可能涉及特殊性傾向，相關案情仍持續調查釐清中。