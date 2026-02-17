夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪　瑞典爆3年性剝削慘案

▲瑞典一名男子仲介妻子賣淫給120名男子。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

瑞典一名六旬男子涉嫌將自己的妻子當作「性商品」販售，讓妻子在3年多的時間內向120名男性賣淫。這起震驚北歐的性交易醜聞自2025年10月曝光後，檢方目前已掌握大量證據，預計3月13日正式起訴該名男子。

根據《鏡報》報導，負責偵辦此案的檢察官向《美聯社》證實，這名來自翁厄曼蘭省的嫌犯自2025年10月起便被羈押在瑞典北部，他涉嫌重大仲介賣淫罪。警方調查發現，這起性剝削事件持續超過3年，不僅涉及實體接觸，也包含網路聯繫管道，規模令人咋舌。

案件之所以曝光，起因於被害女子主動向警方報案求助。檢方表示，儘管嫌犯堅決否認所有指控，但調查證據顯示，他確實利用妻子進行大規模性交易，並藉此牟利。檢方指出，「我們認為他利用妻子從事大規模的性剝削行為。」

根據《瑞典廣播電台》報導，多名涉案的買春客來自西諾爾蘭郡及其他區域，目前警方已成功辨識出這些參與者的身分，人數共有120人，而這也是事件爆發至今，調查當局首度公開參與買春的總人數。

值得注意的是，檢察官拒絕透露被害人是否是遭到脅迫，或受害女子是否遭到藥物控制。

依據瑞典法律，購買性服務與仲介性交易均屬刑事犯罪，但性工作者本身販售性服務的行為並不構成犯罪，因為法律視其為受剝削的受害者。若這名男子被判定犯下重大仲介賣淫罪，他將面臨2年至10年的監禁刑期。

檢方透露，目前已有2名涉嫌付費與該女子發生性關係的男子遭到起訴，未來預計還有更多嫖客面臨法律追訴。這些購買性服務的男性若罪名成立，最高可處1年有期徒刑。