大陸 大陸焦點 特派現場

283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

記者任以芳／綜合報導

2026年《央視》馬年春晚的機器人「密集度」再度刷新紀錄，吸引宇樹科技、魔法原子、銀河通用及松延動力等四家頂尖企業聯袂登場。央視總導演于蕾指出，今年團隊致力於透過武術、生活互動及群舞等多元場景，展現機器人技術的立體化發展。這場展演隨即轉化為市場爆發力，春晚開播僅兩小時，電商平台相關搜索量環比暴增超300%，更有單價近63萬人民幣（約283萬台幣）的高端機型在數分鐘內搶購一空，顯示高科技產品走入大眾生活的腳步已顯著加速

2026年馬年春晚不僅是一場文化盛宴，更演變為中國機器人產業的集體行銷秀。繼2025年宇樹科技以《秧BOT》一炮而紅後，今年春晚的機器人「濃度」再度刷新紀錄，吸引了宇樹科技、魔法原子、銀河通用及松延動力等四家頂尖企業聯袂登場。

《央視》春晚總導演于蕾指出，今年團隊致力於透過武術、生活互動及群舞等多元場景，展現大陸機器人產業的技術突破與立體化發展。這場科技展演隨即轉化為市場爆發力，春晚開播僅兩小時，電商平台相關搜索量環比暴增超300%，更有單價近63萬人民幣的高端機型在數分鐘內被搶購一空。

▲▼ 央視、春晚、馬年、2026、機器人與言承旭尬舞、貓熊、（圖／翻攝 2026央視春晚）

▲ 機器人化身「黑悟空」齊天大聖造型。（圖／翻攝 2026央視春晚）

于蕾表示，今年馬年是AI濃度最高的春晚，展現大陸技術突破與文化藝術深度融合。她強調，春晚團隊非常享受籌備過程，特別是看到虛擬團隊與機器人集群精準呈現時的震撼感，希望能藉此讓全球觀眾直觀感受大陸智造的實力。

回顧智能機器人連續三年「霸屏」春晚舞台。2025年蛇年春晚，宇樹科技憑藉穿著東北花棉襖《秧BOT》成功打響名號。2026年陣容進一步擴大，由宇樹科技、魔法原子、銀河通用與松延動力四強鼎立。

在今年的《武BOT》節目中，宇樹科技展示了3米高空翻與集群奔跑變陣的高難度動作；松延動力則在小品中演繹情感互動。于蕾指出，節目不再侷限於單一形式，而是涵蓋了從功能服務到藝術表達的多維產業成果。

▲▼ 央視,馬年,春晚,機器人 （圖／翻攝 2026央視春晚）

▲ 央視同款機器人賣爆，搜索量暴漲超300%。（圖／翻攝 2026央視春晚）

綜合陸媒報導，據電商平台京東數據顯示，馬年春晚開播僅兩小時（2月16日20:00-22:00），平台內的機器人搜索量環比增長超過300%，客服問詢量增長460%，訂單量則實現了150%的增長。

值得注意的是，新增訂單不僅集中在一線城市，更覆蓋全國100多座城市，從繁華都市到大小縣域均展現出對智慧產品的高度興趣。

除夕當晚10點，京東平台準時上架多款「春晚同款」機器人。在活動上線後的短短幾分鐘內，魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機型即被搶購一空。

兩台單價高達近63萬人民幣的GALBOT通用機器人G1也迅速成交（換算283萬台幣）。分析認為，這種高端機型在短時間內秒罄，不僅彰顯了市場對頂尖技術的渴求，更反映出高端消費群體對具身智能未來發展的強烈信心。

針對這股「機器人熱潮」，業界分析指出，春晚的舞台效應已成功將科技硬實力轉化為實質的經濟效益。當機器人從實驗室與工廠流水線躍升至全民關注的春晚舞台並引發搶購，高科技產品走入尋常百姓家的腳步顯著加速。

台灣非黑馬「是世界冠軍」　韓媒分析

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

還記得去年穿著大花襖、舞出東北風的「秧BOT」嗎？今年，具身機器人再度登上馬年春晚舞台，以「武林高手」的姿態大秀十八般武藝，機器人陪伴兩岸三地四大帥「尬舞」，並且上演機器人孫子與真人孫子霸佔奶奶的愛，節目運用AI打造虛擬棚，花樣大翻新，被大陸網友譽為「AI機器人史上濃度最高春晚」，也揭開「中國智造」的科技新篇章。

宇樹科技3登春晚！王興興透露「武術機器人」秘辛

人型機器人邁向商用化　固態電池技術成突破動力瓶頸關鍵

機器人新春「打工賣藝」超忙！　陸企最愛租來年會表演

陸首個省級「機器人春晚」！　逾200台機器人同台「飆技」

