283萬機器人秒殺！搜索量狂飆300%　春晚引爆陸4大品牌訂單翻倍　

記者任以芳／綜合報導

2026年馬年春晚不僅是一場文化盛宴，更演變為中國機器人產業的集體行銷秀。繼2025年宇樹科技以《秧BOT》一炮而紅後，今年春晚的機器人「濃度」再度刷新紀錄，吸引了宇樹科技、魔法原子、銀河通用及松延動力等四家頂尖企業聯袂登場。

《央視》春晚總導演于蕾指出，今年團隊致力於透過武術、生活互動及群舞等多元場景，展現大陸機器人產業的技術突破與立體化發展。這場科技展演隨即轉化為市場爆發力，春晚開播僅兩小時，電商平台相關搜索量環比暴增超300%，更有單價近63萬人民幣的高端機型在數分鐘內被搶購一空。

▲ 機器人化身「黑悟空」齊天大聖造型。（圖／翻攝 2026央視春晚）

于蕾表示，今年馬年是AI濃度最高的春晚，展現大陸技術突破與文化藝術深度融合。她強調，春晚團隊非常享受籌備過程，特別是看到虛擬團隊與機器人集群精準呈現時的震撼感，希望能藉此讓全球觀眾直觀感受大陸智造的實力。

回顧智能機器人連續三年「霸屏」春晚舞台。2025年蛇年春晚，宇樹科技憑藉穿著東北花棉襖《秧BOT》成功打響名號。2026年陣容進一步擴大，由宇樹科技、魔法原子、銀河通用與松延動力四強鼎立。

在今年的《武BOT》節目中，宇樹科技展示了3米高空翻與集群奔跑變陣的高難度動作；松延動力則在小品中演繹情感互動。于蕾指出，節目不再侷限於單一形式，而是涵蓋了從功能服務到藝術表達的多維產業成果。

▲ 央視同款機器人賣爆，搜索量暴漲超300%。（圖／翻攝 2026央視春晚）

綜合陸媒報導，據電商平台京東數據顯示，馬年春晚開播僅兩小時（2月16日20:00-22:00），平台內的機器人搜索量環比增長超過300%，客服問詢量增長460%，訂單量則實現了150%的增長。

值得注意的是，新增訂單不僅集中在一線城市，更覆蓋全國100多座城市，從繁華都市到大小縣域均展現出對智慧產品的高度興趣。

除夕當晚10點，京東平台準時上架多款「春晚同款」機器人。在活動上線後的短短幾分鐘內，魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機型即被搶購一空。

兩台單價高達近63萬人民幣的GALBOT通用機器人G1也迅速成交（換算283萬台幣）。分析認為，這種高端機型在短時間內秒罄，不僅彰顯了市場對頂尖技術的渴求，更反映出高端消費群體對具身智能未來發展的強烈信心。

針對這股「機器人熱潮」，業界分析指出，春晚的舞台效應已成功將科技硬實力轉化為實質的經濟效益。當機器人從實驗室與工廠流水線躍升至全民關注的春晚舞台並引發搶購，高科技產品走入尋常百姓家的腳步顯著加速。