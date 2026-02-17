曝將修正民眾黨版軍購特別條例　柯文哲：跟美溝通後有些該改進

▲民眾黨創黨主席柯文哲17日上午到新竹開臺金山寺參拜並受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德今（17日）喊話立法院朝野黨團，開議後趕快通過國防預算跟總預算。對此，民眾黨創黨主席柯文哲說，他知道國家安全是需要花錢的，希望國民黨趕快把軍購案提出，讓每個黨的軍購案都可以在立法院討論；柯也透露，民眾黨應該也會再提修正案，因為跟美方溝通以後，有些東西該改進會改進。

1.25兆軍購特別條例卡關引發美國會議員關切，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣昨發布中英文聯合聲明，表示將優先審議國防特別預算相關議案。賴清德17日早到龍山寺參拜時，也向朝野喊話，立法院開議後趕快通過國防預算跟總預算，因為沒有國防保護國家安全，賺再多錢也不夠安全。

對於上述賴清德喊話，柯文哲在新竹受訪時表示，他競選2024總統時的政見就是台灣國防預算占GDP 3%以上 ，「國家安全是需要花錢的，這個我知道」，但他也希望花錢要花得有意義，新會期在民眾黨主席黃國昌領導下，希望國民黨趕快把軍購案提出，不管國民黨、民眾黨或民進黨，每個黨的軍購案都可以在立法院討論。

柯文哲重申，他知道國防是要花錢的，但希望不要亂花，「每個黨都要為下次選舉努力」，所以要把國防預算在國會裡公開討論，讓大家看哪個最好。柯也透露，民眾黨應該也會再提修正案，因為跟美方溝通以後，有些東西該改進會改進，所以結論是三黨的軍購案都付委，在國會公開討論，盡快把這問題解決掉。