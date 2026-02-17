感受神明感召！鄭麗文撞鐘紅線狂震　國民黨：她誓言監督執政黨

▲中國國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）



記者崔至雲／台北報導

新北市金山法鼓山16日晚間舉辦「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，但國民黨主席鄭麗文出席時手中握的紅線忽然兩度大力抖動，畫面引發網友熱議；國民黨指出，鄭麗文一向虔誠向佛，昨除夕夜在法鼓山撞鐘時，她強烈感受到神明的感召，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨。

鄭麗文昨晚與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人出席法鼓山除夕撞鐘20週年儀式，活動中一行人共同敲擊最後3響。然而鄭麗文在等待敲鐘時，手中紅繩突然震動，鄭麗文則是緊抓著紅繩、不讓紅繩脫手，不斷換手交握紅繩。

在鐘聲敲下第108響之後，突然間鄭麗文手中紅繩又再度震動，且震動幅度極大，讓旁邊的鄧家基嚇了一跳，立刻伸手想扶一把。

對於鄭麗文的舉動，國民黨指出，鄭麗文一向虔誠向佛，昨除夕夜在法鼓山撞鐘時，她誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，她強烈感受到神明的感召，回應鄭麗文虔心祝禱。

國民黨表示，鄭麗文心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。