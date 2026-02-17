　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪孟楷將提案修《少事法》　提高假釋門檻「杜絕重罪輕罰」

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞，郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）各被判12年及11年徒刑，且依《少事法》，郭男服刑三分之一即可申請假釋，可能最快4年就出獄，讓楊姓死者父親痛批，「少事法是惡法」，不少民眾呼籲立法院修法。對此，國民黨立委洪孟楷今（17日）表示，他承諾新會期一定提出《少事法》修法討論，要求政府也拿出版本，針對重大犯罪提高假釋門檻，年齡也應該下修，杜絕重罪輕罰，「3月14日，不見不散」。

面對上述新北市國中割頸命案判決結果，楊爸爸13日在新北市議員石一佑陪同下召開記者會，發出長達3700多字的18點聲明，痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」，並指2名加害者犯後態度惡劣，一點賠償誠意都沒有。

民團「孩想陪你長大聯盟」在臉書發文表示，他們年後會跟死者父親一起去立法院要求修法，目前暫定事3月14日在立法院外；該民團也喊話，「2024年3月16日，我們辦理了一場追思音樂會，當天承勳的爸爸、媽媽都有到現場，然後，到場的立委們是不是忘了自己的承諾？」接著，國民黨、民進黨與民眾黨的立法院黨團臉書湧入大批網友留言表示，「支持修少年法」。

對此，洪孟楷17日在臉書表示，他承諾新會期一定提出《少事法》修法討論，要求政府也拿出版本，正面回應問題，3月14日街頭相見，絕不會讓任何夥伴孤單。。

洪孟楷說，大年初一，本該是闔家團圓的日子，但對痛失愛子的楊爸爸而言，卻是難以承受的傷痛。過年前法院判決，割喉案兇嫌僅求處12年有期徒刑。依現行《少事法》規定，甚至可能服刑三分之一就達假釋門檻。試問，天理何在？家屬情何以堪？這幾天許多關心此案的朋友，在年節期間仍持續發聲。對公平正義的堅持，他從未動搖，「我承諾新會期將正式提案修法，針對重大犯罪提高假釋門檻，年齡也應該下修，杜絕「重罪輕罰」、避免讓制度成為犯罪者的保護傘。

洪孟楷也說，「同時，我也要求同仁盤點過去相關提案。我曾主動連署：少年犯罪前科是否塗銷，應經法院審酌裁定，而非時間一到自動塗銷，避免制度漏接、讓社會承擔風險。可教化或是年輕，不應成為減刑的萬用理由。公平正義，是我最堅持的價值。新的一年，我們一起為台灣找回應有的公道與底線。3月14日，不見不散」。

02/16 全台詐欺最新數據

現在是台灣正好的時候！　卓榮泰：順勢順風百工百業再衝一波

國民黨2026選情　鄭麗文是個重大變數

復康巴士司機奉命執勤　趴駕駛座上猝死

