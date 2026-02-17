鄭麗文法鼓山撞鐘　手中紅繩「突大抖」嚇到！網：馬英九曾拉斷

<br>

記者施怡妏／綜合報導

新北市金山法鼓山16日晚間舉辦「除夕撞鐘‧為世界祈福」活動，中國國民黨主席鄭麗文到場參與，與住持果暉法師等人共同敲響第106至108響法華鐘。不過她手握紅繩時突然自主抖動，畫面掀起討論。對此，「台派女神」網紅徐閉驚呼，似乎被神秘力量震懾，「大家真的要保持敬畏之心！」

鄭麗文手握紅繩突抖動



「台派女神」網紅徐閉在臉書發文，鄭麗文到法鼓山參與敲鐘時，似乎受到某種力量影響，手握紅繩時突然抖動一下，直言「大家真的要保持敬畏之心」。

她也提到，多年前第一次踏入法鼓山農禪寺大殿，看見玉佛時當場落淚，彷彿感應到「有個聲音在安慰我」，理解自己的委屈與孤獨感，「神秘力量真的存在，無論你的信仰為何，或你認為一切只是量子糾纏。」

▲鄭麗文（左三）手中的紅繩突然自主抖動。（圖／翻攝法鼓山YT）



貼文一出，就有網友指出，2008年當時馬英九是總統候選人，在法鼓山撞鐘祈福，不小心把繩子拉斷。當時有人解讀為「不祥之兆」，事後馬英九則解釋，「我是把台灣厄運拉掉，將來開運的時候已經到了」。

其他網友則表示，「會靈的感動落淚無法控制，只有感受過的人才懂，鄭女自證自己就是邪門」、「人在做，天在看！我相信」、「科學的盡頭是玄學」、「只有她的繩子大幅度震動成那樣，真的很不可思議！接著伴隨她那幾度不安的表情和肢體語言，不敢繼續想下去」。